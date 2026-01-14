Una enorme franja marrón cruza el Atlántico de África a América y preocupa a la ciencia

Imágenes satelitales revelan una gigantesca banda de algas que cruza el Atlántico. Con un peso récord de 38 millones de toneladas, el sargazo amenaza el turismo y la salud.

Imágenes satelitales captaron una inmensa mancha marrón de 38 millones de toneladas que se extiende desde África hasta el Caribe. Este fenómeno, conocido como el Gran Cinturón de Sargazo, batió récords en 2025 y representa un desafío ambiental sin precedentes que afecta directamente al turismo, la pesca y la salud de las comunidades costeras.

Un "monstruo" biológico alimentado por el calor y los nutrientes El sargazo es una macroalga parda que flota en la superficie del océano. Aunque en pequeñas cantidades funciona como refugio para diversas especies marinas, el problema actual radica en su escala "continental". Desde el año 2011, organismos como la NASA observan este patrón que conecta a África y América, creando una "autopista biológica" que no para de crecer año tras año.

image Lo que hoy vemos como una cicatriz marrón sobre el azul del océano es el resultado de una suma de factores críticos. Según los expertos, el calentamiento de las aguas acelera la productividad biológica: a más calor, mayor es el crecimiento de estas algas. Sin embargo, el sargazo también necesita "combustible" para expandirse, y lo encuentra en las descargas de los grandes ríos, los aportes desde tierra y los nutrientes que se elevan desde las capas profundas del mar.

En mayo de 2025, el sistema alcanzó un nivel de biomasa alarmante, llegando a los 38 millones de toneladas y superando el récord anterior registrado en 2022. Esta masa no se evapora ni se dispersa fácilmente. Por el contrario, se organiza en bandas densas que los vientos y las corrientes empujan inevitablemente hacia el oeste, convirtiendo una curiosidad oceánica en una verdadera pesadilla para las costas. Científicamente, este fenómeno es un marcador visible de los desequilibrios actuales en el sistema océano-atmósfera.

El impacto en el día a día: salud, turismo y logística Cuando estas toneladas de algas tocan la arena, la situación deja de ser un problema puramente ambiental para volverse una crisis humana y económica. El sargazo acumulado en aguas someras empieza a descomponerse y consume el oxígeno del agua, lo que altera los ecosistemas, mata peces y sombrea arrecifes de coral. No obstante, el mayor golpe para la vida cotidiana de las comunidades costeras es el factor sanitario.

image La materia orgánica en putrefacción libera gases irritantes que pueden provocar molestias respiratorias en los habitantes y turistas, además de generar un olor fétido insoportable. Para el ciudadano común, esto cambia drásticamente la forma de disfrutar el mar: Turismo en declive: Las playas se vuelven impracticables y pierden su atractivo visual, lo que provoca una caída estrepitosa en las visitas.

Pesca complicada: Las masas de algas dañan las artes de pesca y dificultan la navegación de las embarcaciones pequeñas.

Logística costosa: Retirar toneladas de algas húmedas mezcladas con arena requiere maquinaria pesada, transporte masivo y una gestión de residuos compleja, ya que el sargazo puede contener contaminantes. Actualmente, no existe un "botón de apagado" para una floración de esta magnitud continental. La ciencia apuesta a sistemas de vigilancia satelital, como el Sargassum Watch System, para anticipar la llegada de las manchas y activar planes de contingencia. El mensaje que flota hoy en el Atlántico es claro: el océano está cambiando y el sargazo es el síntoma que ya no podemos disimular.