Perros en peligro: por qué tu pasta de dientes puede ser mortal y cómo cuidarlos

Investigaciones veterinarias confirman que el 80% de los perrosmayores de dos años sufre algún grado de enfermedad periodontal. Esta patología no solo causa mal aliento, sino que puede dañar órganos vitales como el corazón, el hígado y los riñones. Mantener una higiene dental correcta es vital para extender la vida de nuestras mascotas.
El peligro oculto: por qué tu pasta de dientes es veneno para ellos
Muchos dueños cometen el error de higienizar la boca de sus mascotas con productos de uso humano, sin saber que esto puede tener consecuencias fatales. La pasta dental común suele contener flúor y, especialmente, un edulcorante llamado xilitol. Mientras que para nosotros es inofensivo, en los perros el xilitol provoca una liberación masiva de insulina que genera una caída brusca de azúcar en sangre.
Este cuadro de hipoglucemia puede presentarse en apenas 10 minutos y, si no se trata de inmediato, pone en riesgo la vida del animal. Además, como los perros no pueden escupir, tragan todo el producto, lo que les causa graves problemas estomacales. Por eso, la recomendación científica es tajante: solo se deben utilizar pastas formuladas específicamente para mascotas.
La paradoja de la clorhexidina y el éxito del cepillado mecánico
Un estudio clínico analizó el uso de soluciones de clorhexidina al 0,12% en perros y arrojó resultados sorprendentes. Si bien este antiséptico es eficaz para reducir la inflamación de las encías (gingivitis), se observó que su uso prolongado puede aumentar la formación de sarro. Esto ocurre porque la clorhexidina mata bacterias que, al morir, dejan unasuperficie rugosa que facilita la mineralización de la placa.
Si no querés comprar productos comerciales, podés preparar una pasta dental casera muy sencilla y efectiva. Solo necesitás mezclar dos cucharadas de bicarbonato sódico con dos de aceite de coco. El aceite de coco ayuda a limpiar de forma natural y el bicarbonato actúa contra las bacterias, aunque este último debe usarse con precaución para no dañar el esmalte.