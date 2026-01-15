Según la psicología, estas son las 4 señales definitivas que indican el fin de una amistad

Romper un vínculo puede doler tanto como un divorcio. Descubrí las banderas rojas para soltar a tiempo y cómo cerrar etapas sin recurrir al polémico ghosting.

A diferencia de lo que nos enseñaron de chicos, las amistades pueden no ser para siempre. Algunos vínculos crecen, pero otros se atrofian y terminan generando más frustración que alegría. La psicología recomienda aprender a soltar a tiempo para tu bienestar emocional y el de los demás.

Banderas rojas: cuando el vínculo te "seca" la energía La primera señal de alerta es sentir que la relación es agotadora en lugar de vigorizante. Si sentís un nudo en el estómago antes de ver a esa persona o si la charla siempre gira sobre sus problemas, estás ante un vínculo que se lleva mucho más de lo que da.

image Otro síntoma claro es cuando sentís que tenés que ser una "versión expirada" de vos mismo para encajar. Si tu amigo te sigue tratando como el "payaso de la clase" o el "ñoño" de hace diez años, la relación se quedó estancada en el pasado y te asfixia.

¿Terminar de golpe o desaparecer de a poco? A la hora de cortar, existen dos grandes estrategias: la terminación inmediata (arrancar la curita) o la gradual (lenta). La ciencia indica que el desvanecimiento gradual es lo más común, volviendo la comunicación más formal y espaciando los encuentros.

Sin embargo, el polémico ghosting, desaparecer sin dar explicaciones, se volvió una estrategia habitual que genera mucha angustia en quien espera un cierre. Si el vínculo fue importante, una charla honesta, aunque sea difícil, es la opción más respetuosa.

image El dilema del ex: ¿podemos seguir siendo amigos? Es la pregunta del millón en los grupos de amigos. Muchos expertos sugieren la "regla de los seis meses": nada de contacto ni redes sociales para resetear la mente antes de intentar una amistad. Seguir siendo amigos de un ex puede funcionar si la ruptura fue mutua y madura. Pero cuidado: muchas veces uno de los dos solo busca validación o apoyo emocional mientras encuentra a otra persona, lo que termina complicando tus relaciones futuras.