Qué dijo Mariana Genesio en sus redes sociales luego del ataque transfóbico que sufrió

“Gracias por todos los mensajes de apoyo”, comienza el mensaje de Mariana Genesio en su cuenta de Instagram. Luego de sufrir un ataque transfóbico en pleno móvil en vivo con el programa LAM, la actriz hizo su descargo en las redes sociales y expresó la necesidad de visibilizar hechos como estos.

El hecho ocurrió mientras Genesio estaba manteniendo un diálogo en directo con un cronista del medio América, cuando de repente, un joven que estaba de paso hizo un comentario que le disgustó. “Es un trava eso, ¿no? Hay dos generos nada más, eh”, se escuchó decir a un muchacho.“Es la primera vez que me pasa una cosa así”, remarcó Mariana.

A raíz del ataque, Mariana hizo su descargo mientras proseguían con la nota. Foto: Web

Luego, en sus redes sociales, la artista comentó: “Hoy fui objeto de un ataque transfobico en una nota con @elejercitodelam #LAM “Es un Trava”! Y más comentarios con odio. Me encantaría no darle relevancia pero hay que visibilizar y detener los mensajes de odio e intolerancia en los medios. SÍ! SOY TODA UNA TRAVA! Y amo serlo. Y TENGO TODO EL DERECHO A SERLO”.

Mariana Genesio

Ademas, Genesio decidió publicar una serie de videos en su Instagram y allí agradeció a todos por el apoyo, contó que nunca vivió una situación así, que hace mucho tiempo dejó de tener miedo. “Estábamos haciendo una nota y aparece este desubicado con comentarios transfóbicos. Pensé que era un loco, un borracho pero cuando le vi la cara no solo vi odio, sino que vi convicción y eso es lo que más me preocupa”.

“Por eso, hay que estar atentos porque este tipo de razonamientos se desprenden de muchos mensajes de odio que andan dando vuelta en los medios. Se están viendo cosas muy peligrosas en cuanto a mensajes”, además agregó Mariana.

“Algo hay q hacer”, dijo con lágrimas en los ojos. “La semana pasada en un programa de televisión pusieron un título muy ofensivo y muy peligroso, asociando la palabra trans con un trastorno, ojo, hay que estar atentos”, remarcó Genesio.

Finalmente, la Mariana Genesio agregó: “No puedo dejar de pensar en chicas trans que no viven la realidad que vivo yo y contar que cuando hablé con el notero y el camarógrafo me dijeron que tenían la imagen de esta persona y pedí que no se lo escrache, porque de repente tengo miedo y no puedo andar por la calle con miedo”.

Por otro lado, Genesio informó que tomó la necesidad de no dar más notas a los medios de comunicación.