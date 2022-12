Publicó una foto besando a su novia, pero con una insólita dedicatoria a otra persona

Una curiosa publicación se volvió viral en Twitter, la misma parecía ser una simple publicación romántica, pero el giro inesperado al final del escrito descolocó a los usuarios. Y es que resulta que el joven que hizo el posteo se lo dedicó a otra persona.

“Te amo. Sos lo mejor que me pasó”, empieza escribiendo Joaquín, junto con una foto en la cual se lo ve besándose con su novia. “Me diste la felicidad más grande de este año. Me lo salvaste”, agregó el joven. Hasta ahí, la dedicatoria va de lo más normal. Sin embargo, el plot twist en la nota desconcertó a todos: “Cómo vas a frenar esa pelota al minuto 123. Sos un enfermo, Dibu (Martínez). Tenerte en mis manos es un privilegio. Martina, muy linda también, te amo”.

“Sos lo mejor que me pasó”, escribió el joven junto a la imagen en la cual se lo ve muy meloso con su pareja. Foto: Web

La publicación hacía referencia al arquero de la Selección Argentina campeona en el Mundial de Qatar 2022 y tuvo enorme repercusión con 1.600.000 reproducciones, 3.000 retuits, 500 comentarios y 85.000 “me gusta”. Asimimo, no faltaron las reacciones de los usuarios, ni siquiera de la propia Martina, con mensajes de apoyo, bromas y memes.

“Te amo con el alma”, le respondió la novia del joven, quien en un mensaje anterior le lanzó un “sos un p...”, un insulto “compinche”, al cual otros usuarios contestaron con sorna: “¿Vos qué ganaste?”, “¿Cuántas copas del mundo tenés?”, “¿Vos te comiste a los franceses en la final?”.

Martina, su novio Joaquín, y una publicación desopilante en Twitter. Foto: Web

“Copas del Mundo. Martina: 0. Dibu: 1. Fin de la discusión”, bromeó un usuario. “Dos cosas para decirte: primero, sos un desubicado por jugar así con esa chica, y segundo, Francia”, añadió otro. Otras chicas se tomaron la historia con humor y sumaron sus comentarios graciosos: “Es el indicado, Martina, seguí por ahí”, “Si no me presume así no quiero nada”.

Otros usuarios reforzaron el espíritu del chiste y la idea de que el verdadero homenajeado era el Dibu Martínez y no la novia del muchacho comentarios muy ocurrentes: “Cuando leí algo de Martina me di cuenta que había una mina ahí”, “Che, alguien que la saque que no puedo ver bien al Dibu”, “¿Qué importa tu novia? ¿Hacía falta mencionarla?”.

Martina, su novio Joaquín, y una publicación desopilante en Twitter. Foto: Web

Los memes tampoco se hicieron esperar y algunos usuarios los utilizaron para felicitar al autor de la publicación, a quien en otros comentarios describieron como “poeta”, “verdadero tipazo”, “grande”, “capo”, “genio”, “ídolo”, “crack” “bestia” y “animal”.