Por qué algunas personas ven la misma película una y otra vez, según la psicología

Seguro te pasó: pasás veinte minutos buscando algo nuevo en el streaming y terminás poniendo ese capítulo de Friends o la película que ya sabés de memoria . Lejos de ser una pérdida de tiempo o falta de interés la ciencia confirma que este hábito es una herramienta de regulación emocional necesaria para tu salud mental .

Este fenómeno conocido como "películas de confort" se ha vuelto un refugio para combatir la fatiga de decisión en un mundo saturado de opciones . Al elegir algo conocido eliminamos el riesgo de que la novedad nos decepcione o nos genere una tensión innecesaria en momentos de agotamiento físico o emocional .

La principal razón por la que el cerebro busca lo repetitivo es el ahorro de energía cognitiva . Ver una película nueva activa intensamente el lóbulo occipital y la corteza auditiva para decodificar sonidos e imágenes mientras que la corteza prefrontal trabaja al máximo para entender la trama y los personajes . En cambio cuando el contenido es familiar el cerebro utiliza menos neuronas del hipocampo porque ya conoce la narrativa lo que reduce drásticamente el esfuerzo mental .

Estudios mediante resonancia magnética han demostrado que ante una película conocida hay menos activación en las áreas del cerebro relacionadas con la toma de decisiones . Esto convierte al rewatch en una actividad de bajo impacto que permite a una mente exhausta recuperar su energía y restaurar sentimientos de control . Es literalmente un recreo para tus neuronas .

Detrás de este comportamiento opera el "efecto de mera exposición" . Este fenómeno psicológico establece que nuestra preferencia por un estímulo aumenta simplemente porque estamos familiarizados con él . El psicólogo Robert Zajonc argumentó que se trata de un hecho biológico profundo : la exposición repetida cuando no tiene consecuencias nocivas convierte al estímulo en una señal de seguridad . En el contexto del cine esto genera "fluidez perceptiva" lo que significa que procesar esa información es más fácil y placentero para nosotros .

Esta predictibilidad funciona como un bálsamo contra la ansiedad. Al saber exactamente qué va a pasar generamos una sensación de control que nos da calma y alivio ante la incertidumbre del futuro. Por eso en momentos de alto estrés o bajo estado de ánimo el cerebro nos pide refugiarnos en historias donde el final feliz o el desenlace conocido están garantizados.

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Un refugio contra la sobreestimulación

Cineastas como Jim Jarmusch y Wim Wenders han explorado esta estética de lo cotidiano en películas como Paterson o Perfect Days donde la repetición de rutinas no es aburrida sino terapéutica. Estas obras enseñan al espectador a valorar la continuidad y la calma en una cultura que premia la velocidad y la novedad constante.

Aunque este hábito es una estrategia válida de autocuidado los expertos advierten que no debe ser la única forma de gestionar las emociones. Sin embargo en su justa medida darle "play" por décima vez a tu película favorita es una forma legítima de reconectar con la seguridad y la estabilidad emocional en un mundo que no deja de cambiar.