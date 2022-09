Polémica por un video que muestra a un león viajando en el asiento trasero de un auto

Un video que muestra a un león viajando en el asiento trasero de un auto como si fuera un animal doméstico ha generado un debate en las redes sociales. Según informó el diario 20 Minutos, la secuencia fue registrada en el municipio de San Juan Chamula, en Chiapas, México.

“Un indígena tzotzil se paseó en una camioneta de lujo con un león africano en por un camino cercano a la cabecera municipal de San Juan Chamula”, escribió usuario de Twitter junto al video.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto. Cabe destacar que, lamentablemente, en México no está prohibida la venta de grandes felinos como animales de compañía. Es por esta razón que es muy común ver a tigres y leones deambulando por las ciudades.

“Mientras haya demanda no se va a acabar el problema; sin embargo, en el caso de los felinos, son animales que no es fácil tenerlos bajo cuidado humano, requieren de muchos cuidados, instalaciones adecuadas y llega un momento en que son animales, sumamente peligrosos, que a lo mejor las instalaciones que hicieron para un cachorro, ya no sirven para el adulto que ya pesa 200 kilos”, dijo Gual Sill.

Ante el potencial riesgo, los Zoológicos de la Ciudad de México piden no comprar esos animales, ya que en los últimos tres años y medio han recibido en depósito 20 ejemplares por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: 6 tigres de bengala, 1 leopardo, 11 leones africanos y 2 jaguares, sin recibir presupuesto adicional para su manutención.