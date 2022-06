Polémica por un tatuaje de Rodrigo de Paul dedicado a su ex Camila Homs: lo esconde con photoshop

Rodrigo de Paul vivió un miércoles de pura felicidad con la obtención de la Finalissima por parte del seleccionado nacional. En los festejos, se lo pudo ver en la mayoría de los momentos en cuero, sin remera. Juariu, influencer stalker de famosos, detectó que el tatuaje de De Paul dedicado a su ex estaba borrado.

Luego del festejo de la Selección por el triunfo 3-0 vs Italia, Juariu, influencer que se dedica a descubrir detalles de los famosos, mostró en sus redes un cambio en el cuerpo del futbolista. “¿De Paul se sacó el tatuaje que dice ‘Cami’?”, preguntó, y subió una serie de imágenes donde no se ve la marca.

De Paul con su ex Camila Homs, y la muestra de su tatuaje

El futbolista tiene un tatuaje dedicado a su ex Camila Homs en la cintura. “Aquí no está, acá tampoco… ¡Nada!”, siguió insistiendo, con las fotografías del festejo de Rodrigo. Luego se preguntó: “¿O era de henna o no sé, tiene la última tecnología para sacarse tatuajes tan rápido”.

Otra muestra más de la desaparición del tatuaje

Después Juariu llegó a la resolución de la incertidumbre y se lo contó a sus followers. La ex MasterChef notó que en otra de las fotos del post partido se ve el ‘Cami’ grabado con tinta en la piel de De Paul. Esto quiere decir que el jugador de fútbol se lo tapó o photoshopeó para que no se vea, ahora que está de novio con Tini Stoessel.

Juariu demostró que el futbolista se borró el tattoo

“Ojo que acá se ve. Debe ser que le mandó Photoshop a las anteriores”, señaló Juariu. “No se tatúen el nombre de sus parejas. ¿No leen los libros de historia? No se hace eso”, agregó.

El tierno posteo entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Rodrigo De Paul “blanqueó” a Tini después del partido que consagró campeona a la Argentina contra Italia por la Finalissima. En una nota que le hicieron post partido, se le escuchó decir “a mi novia” en la lista de besos que mandaba.

Otra señal más clara de este amor es el posteo que le siguió a ese beso. Tini subió un posteo de Rodrigo de Paul a sus historias de Instagram con arroba y un corazón blanco.

Tini Stoessel le dedicó un mensaje de amor a Rodrigo De Paul luego de que el jugador ganase la Finalisima.

De Paul devolvió el gesto reposteando la historia de Tini con emojis de corazón y la palabra “Triple”, en clara alusión al último disco de la cantante, “La triple T”.