Pimiento rojo o verde: cuál es más saludable, según especialistas

Los pimientos forman parte de muchas recetas pero la diferencia en nutrientes entre el rojo y el verde puede sorprender por sus beneficios saludables.

Los pimientos no maduran más una vez cosechados, pero conservan sus nutrientes saludables.

En la cocina es común usar tanto pimientos rojos como verdes. Más allá de su color, existe una variación nutricional que puede influir en la salud y en los beneficios que aportan. Analizar sus características permite descubrir cuál conviene sumar con más frecuencia por sus nutrientes, sabor y vitaminas saludables.

El cambio de tonalidad no es solo estético ya que corresponde al grado de maduración. Mientras que el pimiento verde se consume en una fase temprana, el rojo es la versión madura del mismo. Esto genera cambios en su sabor, textura y también en las vitaminas y antioxidantes presentes en cada variedad. Cabe aclarar que en la botánica se lo define como fruto pero en la versión tradicional y culinaria es una verdura.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el pimiento rojo destaca por su contenido elevado de vitamina C y antioxidantes.

Un pimiento rojo mediano puede superar incluso a la naranja en cantidad de vitamina C aportando más del 150 por ciento de la ingesta diaria recomendada. Este nutriente es clave para el sistema inmunológico y la formación de colágeno .

en cantidad de aportando más del de la ingesta diaria recomendada. Este nutriente es clave para el y la formación de . Además, contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo . Estos compuestos también se asocian con beneficios cardiovasculares y con la prevención del envejecimiento prematuro .

que ayudan a proteger las del . Estos también se asocian con y con la prevención del . Por su sabor dulce se lo usa en preparaciones frescas y cocidas permitiendo que se mantenga atractivo si buscás cuidar la salud con alimentos naturales.

se lo usa en y permitiendo que se mantenga atractivo si buscás cuidar la salud con alimentos naturales. Otro aspecto interesante es que el pimiento rojo tiene un mayor contenido de fibra en comparación con el verde lo que contribuye a mejorar la digestión y a generar sensación de saciedad .

en comparación con el verde lo que contribuye a mejorar la y a generar sensación de . Por último, su aporte de vitamina A es notable ya que favorece la salud visual y el correcto funcionamiento del sistema inmunitario.

Es bajo en calorías, lo que lo convierte en una opción adecuada si buscás controlar peso sin resignar volumen en las comidas.

, lo que lo convierte en una opción adecuada si buscás sin resignar en las comidas. Su sabor ligeramente amargo lo diferencia del rojo y además podés complementarlo en preparaciones como guisos , ensaladas o salsas aportando frescura y textura.

ligeramente lo diferencia del rojo y además podés complementarlo en preparaciones como , o aportando frescura y textura. Al tratarse de la fase inmadura del fruto tiene un menor contenido de azúcares naturales lo que lo hace recomendable si limitás el consumo de hidratos simples en la dieta diaria.

del fruto tiene un menor contenido de naturales lo que lo hace recomendable si limitás el consumo de simples en la dieta diaria. Otra ventaja es que el pimiento verde suele ser más económico y accesible en los mercados. Esto facilita su incorporación frecuente a la alimentación sin aumentar demasiado el gasto en la compra de vegetales.

y en los mercados. Esto facilita su incorporación frecuente a la alimentación sin aumentar demasiado el gasto en la compra de vegetales. Además sigue aportando fibra, vitaminas del complejo B y minerales como el potasio que son relevantes para el buen funcionamiento del organismo.

Elegir entre pimiento rojo o verde depende de los objetivos personales de nutrición y del tipo de preparación que se realice. El rojo ofrece más vitamina C, antioxidantes y fibra, mientras que el verde aporta frescura, menor contenido de azúcares y un precio más accesible. Incorporarlos de manera variada en las comidas es una forma sencilla de fortalecer la dieta y cuidar la salud con ingredientes cotidianos.