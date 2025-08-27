Pimiento rojo o verde: cuál es más saludable, según especialistas

En la cocina es común usar tanto pimientos rojos como verdes. Más allá de su color, existe una variación nutricional que puede influir en la salud y en los beneficios que aportan. Analizar sus características permite descubrir cuál conviene sumar con más frecuencia por sus nutrientes, sabor y vitaminas saludables.
El cambio de tonalidad no es solo estético ya que corresponde al grado de maduración. Mientras que el pimiento verde se consume en una fase temprana, el rojo es la versión madura del mismo. Esto genera cambios en su sabor, textura y también en las vitaminas y antioxidantes presentes en cada variedad. Cabe aclarar que en la botánica se lo define como fruto pero en la versión tradicional y culinaria es una verdura.
pimientos
Los pimientos no maduran más una vez cosechados, pero conservan sus nutrientes saludables.
WEB
Qué nutrientes aporta el pimiento rojo y por qué se lo considera más nutritivo
Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el pimiento rojo destaca por su contenido elevado de vitamina C y antioxidantes.
Elegir entre pimiento rojo o verde depende de los objetivos personales de nutrición y del tipo de preparación que se realice. El rojo ofrece más vitamina C, antioxidantes y fibra, mientras que el verde aporta frescura, menor contenido de azúcares y un precio más accesible. Incorporarlos de manera variada en las comidas es una forma sencilla de fortalecer la dieta y cuidar la salud con ingredientes cotidianos.