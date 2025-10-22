Pepas integrales: la receta saludable que puede hacerse en 15 minutos y con pocos ingredientes

Las galletas pepas no pasan de moda y esta receta con harina integral puede prepararse en pocos minutos con ingredientes simples.

Esta receta casera es una opción equilibrada que combina lo nutritivo con lo delicioso.

La receta de estas pepas combinan lo saludable con lo irresistible. Esta versión integral de las tradicionales galletas se prepara con pocos ingredientes y un tiempo mínimo al calor, ideal para quienes buscan algo dulce sin demorar horas frente al horno.

Su secreto está en una mezcla equilibrada que aporta sabor y textura sin exceso de azúcar. Con un toque de ralladura de limón y el dulzor natural del membrillo, se logra un resultado que sorprende por lo simple y por el aroma que deja en casa mientras se hornean.

Ingredientes y preparación paso a paso para lograr unas pepas perfectas Para hacer pepas integrales en casa se necesitan ingredientes fáciles de conseguir y que se integran rápidamente.

Los ingredientes son: 1 huevo.

1/2 taza de azúcar (que puede reemplazarse por miel o edulcorante).

(que puede reemplazarse por miel o edulcorante). 1/4 taza de aceite.

Ralladura de limón.

1 taza de harina integral.

1 cucharadita de polvo de hornear.

El paso a paso es simple En un bowl mezclá el huevo con el azúcar o el endulzante preferido hasta obtener una consistencia uniforme. Luego añadí el aceite y la ralladura de limón, integrando con una cuchara. A continuación incorporá la harina integral junto con el polvo de hornear, mezclando hasta formar una masa suave y moldeable. Con las manos, formá pequeñas bolitas del tamaño de una nuez y colocá en una bandeja engrasada o con papel manteca. En el centro de cada una, hacé un pequeño hueco con el dedo o una cucharita, donde deberás colocar un trocito de dulce de membrillo previamente ablandado con agua. Finalmente, horneá durante 15 minutos a 180 grados o hasta que la base esté apenas dorada. Algunos consejos para mejorar la textura y lograr una versión más saludable La clave para unas pepas integrales suaves está en no sobremezclar la masa. Si se trabaja demasiado, puede volverse densa.

Conviene unir los ingredientes solo hasta integrar. Si se desea una textura más húmeda, se puede agregar una cucharada de yogur natural o un chorrito extra de aceite.

El membrillo es el clásico relleno, pero también puede reemplazarse por dulce de batata o mermeladas naturales sin azúcar. Si se busca un sabor más aromático, unas gotas de esencia de vainilla pueden darle un toque distinto.

La harina integral contiene más fibra y minerales que la harina blanca, lo que ayuda a mejorar la digestión y a mantener la sensación de saciedad por más tiempo.

Estas pepas se conservan bien durante 3 días en un recipiente hermético, lo que las vuelve ideales para desayunos o meriendas. La receta de las pepas integrales en casa es una forma simple de disfrutar algo dulce sin renunciar a la alimentación saludable. Con pocos ingredientes, un horno y solo 15 minutos, se puede lograr una receta casera irresistible con una textura suave. Su sabor combina lo tradicional con lo saludable y puede adaptarse a cualquier relleno.