Pampita disfruta de Miami y presume la increíble vista que tiene desde su departamento

Muchas celebridades argentinas decidieron vacacionar durante el mes de enero en Punta del Este. Siendo totalmente distinta a ellos, Pampita decidió tomarse unos días este mes y viajó a Miami junto a su hija para despejarse.

La modelo y su hija también apuestan a los colores neutros.

Desde las increíbles y paradisíacas playas de Estados Unidos, la modelo no dudó en mostrar los detalles del lugar donde se hospeda y, sobretodo, destacar un detalle muy particular. Como era de esperarse, lo hizo a través de sus redes sociales.

De todo lo demostrado y presumido por la ex de Benjamín Vicuña, un detalle causó asombro a todos aquellos quienes vieron las imágenes. Se trató de la espectacular vista panorámica que tiene el departamento en el que se está alojando.

En sus stories de Instagram, la morocha compartió un pequeño clip donde se la ve caminando a través del espacioso departamento y muestra la vista a las playas y edificios del lugar desde su ventanal. “Amanecer con esta vista”, expresó muy alegre.

El lujoso departamento de Pampita en Miami.

Según los detalles que se dieron a conocer por personas cercanas a la modelo, habría viajado con un grupo de amigos que también quisieron tomarse un respiro antes de comenzar nuevamente con sus trabajos. Esto también se corroboró con videos y fotos que ella misma compartió donde se los vio disfrutando de cenas y planes juntos.

La foto de Pampita que causó polémica en las redes

Con 45 años, Carolina “Pampita” Ardohain vive un presente alentador. En las últimas semanas vacacionó por las costas de Brasil, estuvo en Miami y también pasó por Punta del Este donde festejó su cumpleaños 45 el pasado mes de enero. Todas sus estadías están reflejadas en su enorme sonrisa en cada posteo de redes sociales.

Pampita en bikini fucsia, pero sin las uñas pintadas: qué le pasó

A pesar de que Pampita siempre se muestra espectacular en cada postal compartida en su cuenta de Instagram, repleta de proyectos y buena vibra, un usuario reparó en un detalle insólito sobre el aspecto físico de la famosa modelo. “Hermosa, Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representás a muchas chicas que te ven e imitan”, escribió.

Pampita confesó porque no puede pintarse las uñas de los pies.

Frente a esto, la modelo pampeana aclaró que el pedido de este seguidor no podrá ser cumplido. Pampita aprovechó la situación para contar a sus seguidores sobre un detalle estético impensado: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”, confesó.