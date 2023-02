El idéntico detalle estético de Pampita, Antonela Roccuzzo y Guillermina Valdés

Es muy real la tensión que se genera al momento de que algunas celebrities se cruzan en el mismo evento con idéntico vestido. Cuando pasan algunos meses y el vestido que usó una lo usa otra, a veces también se terminan generando comentarios sobre quién lo usó primero. Ahora, cuando ya son tres de las mujeres más buscadas por los fotógrafos las que visten la misma prenda esto pasa a ser el must de la temporada.

Lo cierto es que en octubre de 2022, en la embajada de Francia en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, se realizó un evento organizado por una reconocida marca de cosméticos en el que se hicieron presentes, entre otras, Guillermina Valdés, Zaira Nara y Pampita, esta última que brilló por el vestido que llevaba puesto: un diseño de María Gorof con dos cut outs a los laterales, además de los detalles en brillantes. Algo sobrio, que no peca de espectacularidad, pero que sin dudas resalta a quien lo lleva puesto.

Pampita, Guillermina Valdés y Zaira Nara

En esa oportunidad, quienes acompañaron a la modelo y conductora en las fotografías también eligieron modelos muy especiales. Por caso, Guillermina Valdés eligió un vestido de Evangelina Bomparola transparente con brillos. Por su parte, Zaira Nara apostó al total black con un clásico vestido de Marcelo Zanek, outfit a cargo de su estilista Anita Korman.

En diciembre de 2022, después que Argentina ganó la Copa del Mundo en Qatar, Leo Messi y Antonela Roccuzzo, participaron de la fiesta de cumpleaños de la sobrina de éste, lo que generó una revolución desde el momento de su arribo en auto.

Antonela Roccuzzo con el mismo vestido.

Para la ocasión, la mujer del 10 eligió el mismo vestido que meses antes había usado Pampita, aunque teniendo en cuenta que el encuentro era un poco más informal, jugó con los accesorios y le sumó una gorra con detalles en plateado que usó en algunos momentos, lo que da cuenta también de la versatilidad de la prenda y cómo se adapta a diferentes situaciones.

Guillermina Valdés en los Estrellas de Mar.

Este año, en febrero de 2023, casualmente Guillermina Valdés también usó el mismo modelo de vestido en los premios Estrella de Mar. La modelo aprovechó el momento para lucirlo en el Polideportivo Islas Malvinas, donde se llevó a cabo la ceremonia.

La actriz se llevó todas las miradas, no solo por su nominación como revelación por la obra Los 39 escalones sino también por cómo lucía el vestido ya comentado en la alfombra roja, donde no dejó persona por alabarlo, sino además por el cambio de look en su peinado, con un flequillo que resaltaba su rostro, casi tato como el rojo de los labios.

Tres mujeres en distintos eventos, un mismo vestido que sin dudas ya traspasó la exclusividad y que demostró adaptarse fácilmente a distintos estilos, factores que lo convierten en uno de los imprescindibles para esta temporada, donde quien lo luzca brillará más que los detalles que tiene en su confección.