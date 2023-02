Por qué Pampita no tiene uñas en los pies y cómo se le cayeron

Con 45 años, Carolina “Pampita” Ardohain vive un presente alentador. En las últimas semanas vacacionó por las costas de Brasil, estuvo en Miami y también pasó por Punta del Este donde festejó su cumpleaños 45 el pasado mes de enero. Todas sus estadías están reflejadas en su enorme sonrisa en cada posteo de redes sociales.

La presentadora de El Hotel de los Famosos 2 se muestra contenta y radiante de compartir en redes sociales sus mejores momentos de descanso y ocio con sus fieles seguidores, aunque las críticas también la acompañan en los comentarios de las publicaciones.

A pesar de que Pampita siempre se muestra espectacular en cada postal compartida en su cuenta de Instagram, repleta de proyectos y buena vibra, un usuario reparó en un detalle insólito sobre el aspecto físico de la famosa modelo. “Hermosa, Carolina. Hay que pintarse siempre las uñas de los piecitos porque, además de ser una diosa, representás a muchas chicas que te ven e imitan”, escribió.

Pampita confesó por qué no puede pintarse las uñas de los pies.

Pampita en bikini fucsia, pero sin las uñas pintadas: qué le pasó

Frente a esto, la modelo pampeana aclaró que el pedido de este seguidor no podrá ser cumplido. Pampita aprovechó la situación para contar a sus seguidores sobre un detalle estético impensado: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”, confesó.

Revuelo en Instagram por las uñas de Pampita

Aunque la revelación de Pampita sorprendió, varios internautas decidieron cerrar filas y defenderla: “No pensé leer la sugerencia de que se pinte los dedos de su pie. ¡(Pampita) Tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario! Yo indignada”. Otro internauta también se unió a la discusión y cuestionó “¿Cómo hizo para verle las uñas ese señor? Innecesario el comentario”.

