Pampita disfrutó de una fiesta de espuma en Brasil y cautivó con su microbikini color salmón

Pampita continúa disfrutando de sus vacaciones en Brasil, lugar elegido para compartir con sus amigos y familia. Es que la modelo tiene canje con una reconocida cadena de hoteles por lo que se llevó a casi 40 personas con ella para pasar algunos días de descanso.

Pero no todo es descanso para la conductora de “El Hotel de los Famosos”, ya que le dedicó tiempo al trabajo. Durante sus días en Brasil, realizó diferentes sesiones de fotos para promocionar marcas de ropa, de bikini, pero también para publicitar el hotel que permitió que ella y su gente se hospeden por varias semanas.

Pampita en Brasil.

Además, en su cuenta de Instagram, la conductora publicó imágenes de una fiesta de espuma a la que concurrió con uno de sus hijos, Beltrán y donde se la ve divertida y muy sensual con su traje de baño.

Pampita en una fiesta de espuma junto a su hijo Beltrán.

Carolina lució un bikini color salmón flúor, de triángulos y lo acompañó con un sombrero cowboy.

Pampita lució una increíble bikini

El punto elegido para la gran fiesta fue la playa, donde grandes y no tan grandes bailaron y se deleitaron con la gran cantidad de espuma.

Pampita bailó en Brasil mientras lució en una microbikini roja

Las fotos de Pampita duchándose hicieron arder las redes

Durante sus vacaciones en Brasil, Pampita se fotografió duchándose con una bikini estampada de animal print y detalles coloridos, y se robó todas las miradas y “likes” de Instagram.

La pareja de Roberto García Moritán enamoró al posar desde distintos ángulos. Las fotos de Carolina Ardohain debajo del agua recibieron más de 82 mil “me gustas” y sus fans le dejaron cientos y cientos de mensajes, en los que destacaron su belleza.

Pampita en una microbikini de leopardo desbordó sensualidad desde Brasil

“Diosaaaaa”, “Bomba mallll Pampiii”, “La más diosa del mundo”, “Yo me animo no a decir q es la mujer más bella de Argentina”, “La delicadeza de Pampita no la tiene ninguna”, “Ay Caro que bella”, “Sos un fuego”, “Sos mi modelo preferida, me encanta tu belleza, sencillez”, “por dios y como no van a bajar los angeles con esta diosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Pampita enamora en Instagram.

Lo cierto es que la mamá de Ana sabe perfectamente complementar el descanso con el trabajo desde el lugar en que se encuentre.