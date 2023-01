Las fotos de Pampita duchándose hicieron arder las redes y le llovieron los piropos

Pampita disfruta de sus vacaciones en Brasil, destino que eligió para disfrutar de un largo descanso con sus amigos y familia. La modelo tiene canje con una reconocida cadena de hoteles por lo que se llevó a casi 40 personas con ella a vacacionar.

Pero no todo es descanso para la conductora de “El Hotel de los Famosos”, ya que le dedicó tiempo al trabajo. Durante sus días en Brasil, realizó diferentes sesiones de fotos para promocionar marcas de ropa, de bikini, pero también para publicitar el hotel que permitió que ella y su gente se hospeden por varias semanas.

Pampita enamora en Instagram.

En una de sus últimas publicaciones, Pampita se fotografió duchándose con una bikini estampada de animal print y detalles coloridos, y se robó todas las miradas y “likes” de Instagram.

La pareja de Roberto García Moritán enamoró al posar desde distintos ángulos. Las fotos de Carolina Ardohain debajo del agua recibieron más de 43.200 “me gustas” y sus fans le dejaron cientos y cientos de mensajes, en los que destacaron su belleza.

“Diosaaaaa”, “Bomba mallll Pampiii”, “La más diosa del mundo”, “Yo me animo no a decir q es la mujer más bella de Argentina”, “La delicadeza de Pampita no la tiene ninguna”, “Ay Caro que bella”, “Sos un fuego”, “Sos mi modelo preferida, me encanta tu belleza, sencillez”, “por dios y como no van a bajar los angeles con esta diosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Pampita con una microbikini fucsia desde Brasil

Tras el festejo de su cumpleaños 45, la modelo y conductora compartió contenido en su feed de Instagram que enloqueció a todos. Pampita posteó tres fotos con una bikini diminuta fucsia desde la playa de Imbassaí, en el municipio de Mata de Sao Joao (Bahía - Brasil).

En las últimas semanas, compartió fotos en bikini, pero el traje de baño fucsia con el que posó para Instagram enamoró a los usuarios.

La modelo disfruta de los días previos a regresar a Buenos Aires, ya que tendrá que retomar con los compromisos laborales que la tienen todo el día afuera de casa, de evento en evento, y lejos de sus hijos por varias horas.

Pampita, desde Bahía

Pampita en una microbikini fucsia junto con un sombrero cowboy y unos lentes de cristales espejados