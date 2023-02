Desde un yate, Pampita posó encendida en microbikini negra y las redes estallaron

No hay dudas que Pampita es de las mujeres más lindas de la Argentina, ya que no solo cautiva con su belleza, sino también con su simpleza y simpatía. Sus redes sociales son fiel ejemplo de imágenes y videos donde la modelo deleita con sus contenidos. Esta vez, no fue la excepción y levantó la temperatura.

En su cuenta de Instagram, en las últimas horas, la conductora publicó mucho material donde lució un traje de baño diminuto y los halagos no tardaron en llegar.

Con una microbikini negra, con tiritas, colaless y su cabello suelto, Pampita desfiló en la cubierta de un yate divino y disfrutó de un momento al aire libre.

“Un día espectacular”, escribió Carolina junto a su posteo donde observamos cómo pasó su domingo la modelo junto a un grupo de amigas y donde no pudo faltar Ana, su hija más pequeña, producto de su matrimonio con Roberto García Moritán.

Pampita completó su look con una camisola blanca larguísima, la cual modeló como bien sabe ella hacer. Luego, quitó esta prenda y lució su espectacular figura.

Con su pelo al viento, Pampita modeló desde la lujosa embarcación y lució sus increíbles curvas.

Pampita levantó la temperatura con una trikini escotadísima

En otra oportunidad, Pampita enloqueció a sus fans con otro posteo en el que compartió fotos y videos con una trikini súper escotada.

Tras sus largas vacaciones en un exclusivo hotel de Brasil, donde se hospedó con su familia y amigos para recibir sus 45 años, la morocha enamoró una vez más con una producción desde una piscina.

Esta vez, la conductora lució sus curvas desde un hotel de Miami. El video de Pampita saliendo de la pileta, al estilo Baywatch, se robó todas las miradas y cosechó más de 136 mil “me gustas” de sus fanáticos.

Es que en sus fotos y video se la vio increíble con una trikini escotada y cavada en la zona íntima, por lo que resaltó cada centímetro de su cuerpo.

“Solo Pampita sale del agua con lentes”, “Fuaaaaaa el verdadero quien pudiera”, “Qué diosa Pampita. Nada que ver como salimos de la pileta el resto de los mortales”, “Geniaaaaa ...tan única sos Pampita!!!!”, “Fuuuuuaaaaa Pampa!!!!! sos la más hermosa y diosa”, “Más lindaaaaa... Diosa total”, fueron solo algunos de los mensajes que le dedicaron.

Pampita recibió miles de "me gusta"