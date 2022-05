“Siento que relegué mi carrera por amor”: Oriana Sabatini habló de los esfuerzos de ser botinera

Oriana Sabatini dio una entrevista para ‘Chicas pochocleras’, de C5N y habló de cómo es ser pareja de un futbolista. La cantante reveló que siente que relegó su carrera por amor, aunque aclaró que “no fue por él ni me lo pidió”.

Hace tres semanas, Oriana Sabatini lanzó su nuevo single, “325″ y lo acompañó de un espectacular video. La cantante consiguió más de 470mil reproducciones hasta el momento. Justamente sobre su carrera, la hija de Catherine Fulop hizo declaraciones en un programa de C5N.

Oriana habló con “Chicas pochocleras” y en un momento de la charla se refirió a su vida en pareja junto al futbolista Paulo Dybala. La cantante está de novia desde 2018, fecha en la que se fue a convivir con el cordobés a Europa.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini están juntos desde 2018

“A mí me encanta estar con mi pareja. Más allá que tiene un montón de personas que pueden estar ahí para él, a mí me gusta estar ahí para él, si tiene un partido importante o lo que sea. Siento que relegué mi carrera por amor. No fue por él ni porque me lo haya pedido. Fue porque yo lo necesité, yo quise, lo necesitaba y no me arrepiento”, contó la cantante.

Oriana Sabatini acompañó a Paulo Dybala en su despedida de la Juventus

El delantero argentino de 28 años dejará el equipo italiano tras 7 años, luego de arribar desde Palermo. Tras no llegar a un acuerdo con la dirigencia bianconera, el cordobés buscará otro rumbo.

Dybala y Vlahovic, solos en el Juventus Stadium, luego de la despedida (Twitter)

A pesar de que suenan los rumores del Tottenham y del Atlético Madrid, todo indicaría que el jugador de la Selección va a jugar en el Inter de Milán. Inclusive en la ciudad italiana ya se venden camisetas con su nombre.

Antes de irse al vestuario, Paulo Dybala saludó a los hinchas de la Juventus.

Las imágenes de Paulo en la despedida de la Juventus fueron conmovedoras, especialmente al terminar el partido al llorar desconsoladamente. Mientras Paulo caminaba por enfrente de la hinchada del club bianconero, las cámaras de la transmisión enfocaron a una muy emocionada Oriana Sabatini en la tribuna principal.

“Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para despedirme, son muchos años y muchas emociones. Pensé que estaríamos aún más años juntos, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Lucir esta importante camiseta junto con el brazalete de capitán ha sido uno de los mayores orgullos de mi vida”, cerró muy emocionado Dybala.