Organizadores de una maratón darán porciones ilimitadas de tiramisú a todos los que terminen la carrera

La maratón se celebrará este año. Contará con plazas limitadas para los participantes que quieran disfrutar del evento.

Los amantes del tiramisú tienen una nueva excusa para ponerse las zapatillas y salir a correr. Una peculiar maratón de 10 kilómetros ofrece a quienes completen el recorrido la posibilidad de disfrutar de todo el tiramisú que deseen al llegar a la meta, una recompensa que ha llamado la atención de corredores y aficionados a los postres por igual.

Cómo hacer un tiramisú en 10 minutos con 4 ingredientes que tenés en la cocina Un premio pensado para los fanáticos del postre italiano A diferencia de muchas competencias que premian a los corredores con medallas o reconocimientos por sus marcas personales, esta prueba apuesta por una recompensa mucho más dulce. Los participantes no tendrán que llegar en primer lugar ni alcanzar un tiempo determinado para obtener el premio. Bastará con completar los 10 kilómetros para acceder a una degustación de tiramisú sin restricciones.

La propuesta forma parte de una celebración anual dedicada a este popular postre, un evento que reúne cada año a miles de visitantes interesados en descubrir diferentes versiones de la receta tradicional y probar las creaciones de especialistas en repostería.

tiramisu Solo 1.000 personas podrán participar La organización confirmó que únicamente 1.000 corredores podrán inscribirse en la prueba, por lo que conseguir un lugar no será una tarea sencilla. El costo de inscripción será de 18 euros para quienes se registren antes del 30 de agosto, mientras que la tarifa aumentará a 22 euros para quienes completen el proceso después de esa fecha.

La expectativa es alta debido a la combinación de actividad física y gastronomía, una fórmula poco habitual que suele atraer tanto a deportistas como a quienes buscan experiencias diferentes.

image Treviso, Italia. Una edición especial para celebrar un aniversario La carrera formará parte de la décima edición de la Copa Mundial de Tiramisú, una celebración que cada año reúne a competidores, expertos culinarios y fanáticos del emblemático postre italiano en la ciudad de Treviso, Italia. Debido a este aniversario, la edición de este año promete ser una de las más importantes hasta la fecha.