Cómo lavar tu acolchado de plumas en el lavarropas sin arruinarlo: tips infalibles durante el ciclo

El ciclo delicado en el lavarropas no alcanza. Hay pasos antes, durante y después para el lavado del acolchado de plumas que evitan la destrucción del relleno.

Lo metiste al lavarropas con buenas intenciones: ciclo suave, agua fría, detergente normal. Una hora después lo sacaste apelmazado, con el relleno acumulado en una punta y esa textura rara que no se va más. Lo que falló no fue el lavarropas. Fueron los detalles que nadie menciona: el detergente equivocado, el tambor demasiado lleno, el secado incompleto.

¿Cuál es el problema? La mayoría de las personas lava bien y seca mal. O usa el detergente de siempre sin saber que ese error solo se nota semanas después, cuando las plumas perdieron su capacidad de atrapar calor. El daño es silencioso y, casi siempre, irreversible.

limpieza acolchado de plumas La etiqueta del acolchado no es un adorno. Es la primera instrucción para mantenerlo en buenas condiciones. WEB Antes de meter el acolchado al lavarropas: cuáles son los pasos que se saltean siempre Distintos rellenos tienen distintas necesidades : el plumón de pato o ganso no se comporta igual que la fibra sintética, y lo que funciona para uno puede arruinar al otro. Antes de lavar, conviene revisar si hay roturas o costuras flojas: si el acolchado tiene algún agujero, las plumas se escapan durante el lavado. Dos minutos con aguja e hilo pueden salvar todo el relleno.

: el o no se comporta igual que la y lo que funciona para uno puede arruinar al otro. Antes de lavar, conviene si hay o si el acolchado tiene algún las plumas se escapan durante el lavado. Dos minutos con aguja e hilo pueden salvar todo el relleno. Después viene el detergente, que es donde más se equivoca la gente. Usar demasiado detergente puede cubrir las plumas y hacer que se aplanen y se apelmacen. Y el suavizante es peor todavía: sus residuos se adhieren al relleno y destruyen su capacidad de aislamiento térmico. Lo correcto es usar uno formulado para prendas delicadas o específicamente para plumón, en cantidad menor a la recomendada.

que es donde más se equivoca la gente. Usar puede cubrir las plumas y hacer que se y se Y el es peor todavía: sus se adhieren al y destruyen su capacidad de Lo correcto es usar uno formulado para o específicamente para plumón, en cantidad menor a la recomendada. El tamaño del tambor también importa más de lo que parece. El acolchado no debería ocupar más de tres cuartas partes del lavarropas, para que tenga espacio de moverse durante el ciclo de agitado y centrifugado. Si entra justo a presión, el lavado no va a ser efectivo y el relleno va a quedar comprimido y mal enjuagado. Un truco que pocos conocen pero que marca la diferencia La revistaFamily Handyman propone tips y se pueden agregar bolas de secadora o pelotas de tenis limpias al tambor durante el lavado para evitar que el relleno de plumas se agrupe. No es solo para la secadora. En el lavarropas también funciona.

limpieza acolchado de plumas Es indispensable sacudirlo periódicamente para que el relleno no se endurezca en una sola posición. WEB El secado: el paso donde más se arruinan los acolchados de plumas Acá está el error más frecuente y el que más cuesta. El acolchado parece seco por fuera y tiene humedad adentro. Eso es suficiente para que aparezca moho.

El moho en un acolchado de plumas es peligroso para la salud si se lo respira, y cuando aparece, ya no hay solución casera: hay que llevarlo a un profesional. Por eso, la regla es una sola: tiene que estar completamente seco antes de guardarlo. No casi seco. Completamente seco.

Si hay secadora disponible y la etiqueta lo permite, es la opción más segura. Usar al menos media docena de bolas de lana o unas pelotas de tenis en la secadora ayuda a que el aire caliente circule de manera uniforme por todo el acolchado, acelerando el secado y evitando que el relleno se compacte en zonas. La temperatura tiene que ser baja. El calor intenso daña las plumas más que el agua. Sacar el acolchado a mitad del ciclo de secado, sacudirlo bien para redistribuir las plumas a mano y volver a meterlo es un paso que la revista recomienda. Para los más grandes, conviene hacerlo dos o tres veces. Si no hay secadora, la opción es extenderlo en una superficie plana en un lugar ventilado, a la sombra. El sol directo deteriora las fibras exteriores. limpieza acolchado de plumas WEB Lavar un acolchado de plumas en el lavarropas es posible y no hace falta llevarlo a la lavandería si se siguen los pasos correctos. La clave está en los pequeños trucos y detalles.