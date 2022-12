Noelia Marzol posó hermosa con una bikini dorada de tiritas en las que serían sus últimas fotos embarazada

Noelia Marzol está viviendo un diciembre cargado de emociones, alegrías y contracciones. La mediática está a punto de ser mamá de Alfonsina, su segunda hija junto al futbolista Ramiro Arias. La pequeña se quiso adelantar a la fecha probable de parto pero eso, hasta ahora, no ha sucedido.

La bailarina estuvo internada para pasar días de relax así su beba crece fuerte en su vientre, ahora disfruta del verano y la pileta de su casa, de las travesuras de su niño Donatello y la compañía y amor de el deportista.

Si bien tiene visitas obligadas y seguidas al sanatorio donde dará a luz, Marzol descansa y hace reposo en su casa. Y en una tarde nublada aprovechó para posar en bikini en la que sería, quizá, su última producción de fotos con pancita de embarazada.

Noelia Marzol y sus últimas postales embarazada

La blonda sale muy hermosa, tierna y sensual con un traje de baño dorado de dos piezas. Su pancita de gran tamaño la hace ver dulce y sexy a la vez. Acompañó su look con gafas de sol de gran tamaño y un sombrero de paja para cuidarse del sol.

“No voy a mentir y decir que es mi mejor estado pero aún sin serlo es el que más satisfacción me da: Cumplimos 36 semanas. Ganó Argentina. Ramiro tenía el día libre. Dona se durmió tremenda siesta. Se largó a llover y refrescó. Impecable”, escribió junto a sus fotografías.

Y con el pasar de los días, Noelia está cada vez más cerquita de tener en los brazos a su beba. Por mientras, disfruta ver a su niño jugar en la pileta con su papá.

Noelia Marzol estuvo internada y lelvó tranquilidad a sus fans

Noelia Marzol debió ser internada en el Sanatorio Otamendi a poquitos días de convertirse en mamá por segunda vez. Alfonsina ya está lista para salir al mundo y su familia, la está esperando.

La bailarina preocupó a sus fanáticos por mostrarse desde la clínica pero a la vez compartió un montón de fotografías y les dejó mensajes tranquilizadores donde explicaba su estado de salud, a la vez que mostraba la hermosa compañía de su esposo Ramiro Arias y su hijo Donatello.

La blonda tuvo que ser atendida por profesionales para que tanto ella como la beba estén en óptimas condiciones de salud.

“Un día no subí historias y ya especulan sobre el nacimiento de #Alfi. Paso a contarles sobre nuestra situación actual. No nació, pero bueno, mis hijos son ansiosos. Hace un poco menos de una semana estamos super atendidos en el Sanatorio Otamendi porque tuve episodios de contracciones y aún no estamos en fecha”, dijo primero la blonda en las historias de Instagram.

Noelia Marzol, internada, a la espera de su hija Alfonsina

“Por suerte, @ramiroarias13 está de vacaciones y podemos organizarnos bien con el pequeño. Todos los días me visitan y así es más llevadero. Mi red de contención es impresionante”, sumó la artista.

“La idea es quedarnos en reposo absoluto al menos hasta cumplir un par de semanitas más. Así sale bien horneada. Para ser sincera, preferiría que mi cuerpo retuviera más a estos bebés, pero... hay cuestiones naturales que escapan a nosotros”, escribió Noelia sobre una postal desde el hospital.

Donatello tiene un año y se adelantó en su fecha probable de parto, nació prematuro y estuvo varios días internado; es por esto que Marzol está tan cuidada por todos, hasta de Pampita y Barby Franco, quienes fueron de visita al hospital.

Noelia y Ramiro han formado una familia hermosa y ambos están ansiosos por la pronta llegada de la pequeña del hogar.

Cada vez que le permiten ingresar a visitar a su mujer, el futbolista lo hace con su niño y le despierta amor y agradecimiento infinito a la mediática. Al menos así lo demostró.