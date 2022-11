Noelia Marzol fue internada de urgencia y la llegada de su hija Alfonsina es inminente

La previa del feriado estuvo agitada para Noelia Marzol quien debió ser internada en el Sanatorio Otamendi a poquitos días de convertirse en mamá por segunda vez. Alfonsina ya está lista para salir al mundo y su familia, la está esperando.

La bailarina preocupó a sus fanáticos por mostrarse desde la clínica pero a la vez compartió un montón de fotografías y les dejó mensajes tranquilizadores donde explicaba su estado de salud, a la vez que mostraba la hermosa compañía de su esposo Ramiro Arias y su hijo Donatello.

Días atrás, se puso melancólica y subió una postal sin nada de ropa y su panza en primera plana: “Mi última panza quizá?? Voy a disfrutarla! No se si volveré a sentir esto mismo alguna otra vez. Falta poquito”.

Noelia Marzol y su posible última foto con pancita de embarazada

Y desde ahí, parecería que el tiempo pasó más rápido de lo que esperaba porque a las horas debió ser atendida por profesionales para que tanto ella como la beba estén en óptimas condiciones de salud.

“Un día no subí historias y ya especulan sobre el nacimiento de #Alfi. Paso a contarles sobre nuestra situación actual. No nació, pero bueno, mis hijos son ansiosos. Hace un poco menos de una semana estamos super atendidos en el Sanatorio Otamendi porque tuve episodios de contracciones y aún no estamos en fecha”, dijo primero la blonda en las historias de Instagram.

Noelia Marzol, internada, a la espera de su hija Alfonsina

“Por suerte, @ramiroarias13 está de vacaciones y podemos organizarnos bien con el pequeño. Todos los días me visitan y así es más llevadero. Mi red de contención es impresionante”, sumó la artista.

“La idea es quedarnos en reposo absoluto al menos hasta cumplir un par de semanitas más. Así sale bien horneada. Para ser sincera, preferiría que mi cuerpo retuviera más a estos bebés, pero... hay cuestiones naturales que escapan a nosotros”, escribió Noelia sobre una postal desde el hospital.

Donatello tiene un año y se adelantó en su fecha probable de parto, nació prematuro y estuvo varios días internado; es por esto que Marzol está tan cuidada por todos, hasta de Pampita y Barby Franco, quienes fueron de visita al hospital.

Noelia Marzol está internada y le dedica mensajes hermosos a su marido Ramiro Arias

Noelia y Ramiro han formado una familia hermosa y ambos están ansiosos por la pronta llegada de la pequeña del hogar.

Cada vez que le permiten ingresar a visitar a su mujer, el futbolista lo hace con su niño y le despierta amor y agradecimiento infinito a la mediática. Al menos así lo demostró.