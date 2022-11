Noelia Marzol posó más que provocativa ante la cámara y su marido no dudó en dejarle un comentario picante

Noelia Marzol está radiante, cursando su octavo mes de gestación de Alfonsina, su segunda hija fruto de su matrimonio con el futbolista Ramiro Arias. La familia que también integra el Donatello está a punto de agrandarse y ella lo celebró de una manera muy sensual.

La blonda tiene en sus redes sociales un montón de publicaciones ardientes; las fotografías con lencería erótica, trajes de baño encantadores y looks provocativos son constantes y sus fans se lo agradecen con miles de corazones rojos.

Esta vez también se quedó con todos los Me Gusta de Instagram, con una fotografía en la que aparece híper provocativa. Su mirada a la cámara y la postura de sus brazos lo son todo para despertar los ratones de todos, incluido su marido.

Noelia sale sentada en el piso de su casa, con un vestido negro pegado a su silueta, con aberturas pequeñas en los costados y un escote amplio que deja ver sus hombros seductores y el inicio de sus bubis.

Con el pelo recogido, maquillaje de sombras esfumadas y una gargantilla con brillos, Marzol incendió el mundo virtual para celebrar la pronta llegada de la bebé.

“8 meses. Cuenta regresiva. Ya se viene la pollita”, escribió como epígrafe y entre todos los halagos y piropos, apareció el de Ramiro, quien no dudó en demostrarle su amor y la pasión que le despierta.

“Semejante milf”, escribió el deportista. MILF es un acronímico, viene del inglés Mother I’d Like to Fuck que sería algo así como Madre Que Me Follaría.

Noelia Marzol provocó con una bikini diminuta con brillos

Noelia Marzol es una de las mujeres más lindas y lo reafirma con las publicaciones de Instagram. La modelo cautiva a sus más de 2 millones de seguidores, con quienes comparte todo de su vida tanto laboral como personal.

En las últimas horas se robó las miradas de los usuarios al posar con una microbikini a la orilla de la pileta. Provocó miles de suspiros que se tradujeron en “likes” a su posteo.

Es que Marzol lanzó una marca de lencería, en la que también comercializa bikinis y, de cara al verano, ella misma posó las prendas que diseña.

En esta oportunidad, lució un traje de baño de dos piezas brillante con cadenas, el modelo predilecto de la rubia.

La blonda siempre aparece sensual en las redes y todos le regalan reacciones fogosas a sus publicaciones.

Noelia Marzol brillo con su oancita de embarazada en su cuenta de Instagram

Noelia Marzol posé radiante con una microbikini de lentejuelas

