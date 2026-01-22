No es para guardar sartenes: para qué sirve realmente el cajón debajo del horno y por qué lo usabas mal

Abrís el cajón debajo del horno y ahí están: sartenes apiladas, moldes, papel aluminio, tal vez tuppers de plástico. Parece el lugar perfecto para aprovechar espacio. Pero el cajón de estos electrodomésticos no estaban pensados para eso. Usar mal este espacio puede arruinar tus cosas o ser peligroso.
La mayoría de las personas usa el cajón inferior del horno como despensa improvisada de utensilios de cocina. Pero su función original es completamente diferente y mucho más útil de lo que imaginás.
Se trata de un compartimento diseñado para mantener comida caliente. Mientras el horno está en funcionamiento, el cajón se calienta de forma pasiva con el calor residual, lo que resulta ideal para mantener platos preparados, panecillos o guarniciones a temperatura adecuada antes de servir.
Esta función es especialmente práctica cuando cocinás para varias personas. Podés ir terminando preparaciones y mantenerlas listas sin que se enfríen.
El error peligroso que comete mucha gente
Usar el cajón para guardar materiales sensibles al calor puede traer problemas serios. La temperatura dentro del compartimento aumenta considerablemente cuando el horno está encendido.
¿Qué puede pasar si guardás estas cosas ahí?
Film transparente o papel film se derrite.
Recipientes de plástico se deforman.
Tuppers pierden su forma original.
Cómo saber si tu horno tiene esta función
No todos los cajones del horno funcionan como calentadores. La diferencia depende del modelo y la antigüedad del electrodoméstico.
Hornos antiguos o básicos: Tienen un compartimento puramente mecánico sin aporte de calor controlado. Retienen algo del calor residual del horno, suficiente para platos o calentar brevemente productos horneados, pero no es ideal para mantener comida caliente por períodos prolongados.
Hornos modernos o de gama alta: Incorporan un auténtico cajón calentador con resistencia independiente y control de temperatura. Se pueden ajustar con precisión entre 30 °C y 80 °C.
¿Para qué sirven estas temperaturas controladas?
Mantener comida caliente (60-80 °C)
Descongelar lentamente alimentos (30-40 °C)
Derretir chocolate sin quemarlo (40-50 °C)
Fermentar masas de pan (30-35 °C)
Consejo clave: Revisá el manual de tu horno. Ahí dice explícitamente si el cajón tiene función de calentamiento o es solo almacenamiento.