No es para guardar sartenes: para qué sirve realmente el cajón debajo del horno y por qué lo usabas mal

Abrís el cajón debajo del horno y ahí están: sartenes apiladas, moldes, papel aluminio, tal vez tuppers de plástico. Parece el lugar perfecto para aprovechar espacio. Pero el cajón de estos electrodomésticos no estaban pensados para eso. Usar mal este espacio puede arruinar tus cosas o ser peligroso.

La mayoría de las personas usa el cajón inferior del horno como despensa improvisada de utensilios de cocina. Pero su función original es completamente diferente y mucho más útil de lo que imaginás.

Se trata de un compartimento diseñado para mantener comida caliente . Mientras el horno está en funcionamiento, el cajón se calienta de forma pasiva con el calor residual, lo que resulta ideal para mantener platos preparados, panecillos o guarniciones a temperatura adecuada antes de servir.

Esta función es especialmente práctica cuando cocinás para varias personas. Podés ir terminando preparaciones y mantenerlas listas sin que se enfríen.

Usar el cajón para guardar materiales sensibles al calor puede traer problemas serios. La temperatura dentro del compartimento aumenta considerablemente cuando el horno está encendido.

¿Qué puede pasar si guardás estas cosas ahí?

Film transparente o papel film se derrite.

Recipientes de plástico se deforman.

Tuppers pierden su forma original. image

Cómo saber si tu horno tiene esta función

No todos los cajones del horno funcionan como calentadores. La diferencia depende del modelo y la antigüedad del electrodoméstico.

Hornos antiguos o básicos: Tienen un compartimento puramente mecánico sin aporte de calor controlado. Retienen algo del calor residual del horno, suficiente para platos o calentar brevemente productos horneados, pero no es ideal para mantener comida caliente por períodos prolongados.

Tienen un compartimento puramente mecánico sin aporte de calor controlado. Retienen algo del calor residual del horno, suficiente para platos o calentar brevemente productos horneados, pero no es ideal para mantener comida caliente por períodos prolongados. Hornos modernos o de gama alta: Incorporan un auténtico cajón calentador con resistencia independiente y control de temperatura. Se pueden ajustar con precisión entre 30 °C y 80 °C.

¿Para qué sirven estas temperaturas controladas?

Mantener comida caliente (60-80 °C)

Descongelar lentamente alimentos (30-40 °C)

Derretir chocolate sin quemarlo (40-50 °C)

Fermentar masas de pan (30-35 °C)

Consejo clave: Revisá el manual de tu horno. Ahí dice explícitamente si el cajón tiene función de calentamiento o es solo almacenamiento.

image

Cómo usar correctamente el cajón calentador

Si tu modelo tiene esta función, hay tres reglas básicas para aprovecharla bien:

Precalentá antes de usar: Dejá que el compartimento se caliente durante unos minutos antes de colocar los platos. Así la temperatura es uniforme desde el principio.

Dejá que el compartimento se caliente durante unos minutos antes de colocar los platos. Así la temperatura es uniforme desde el principio. No lo llenes demasiado: Un cajón saturado dificulta la distribución pareja del calor. Los platos del fondo quedan más calientes que los de arriba.

Un cajón saturado dificulta la distribución pareja del calor. Los platos del fondo quedan más calientes que los de arriba. Cuidado con la humedad: No coloques alimentos con mucha humedad residual en el cajón sin tapar. Se convierte rápidamente en una cámara de vapor y la comida pierde textura.

Ventajas de usarlo correctamente

Entender para qué sirve realmente este cajón trae beneficios concretos en la cocina diaria.

Ahorrás energía: No necesitás prender el microondas o el horno de nuevo para recalentar. El calor residual hace el trabajo.

No necesitás prender el microondas o el horno de nuevo para recalentar. El calor residual hace el trabajo. Ganás organización: Si el cajón no está lleno de sartenes, podés aprovechar ese espacio cuando cocinás para varias personas.

Si el cajón no está lleno de sartenes, podés aprovechar ese espacio cuando cocinás para varias personas. Mejorás la experiencia de las comidas: Servir todo a temperatura ideal, como en un restaurante, sin apuros ni platos fríos.

Servir todo a temperatura ideal, como en un restaurante, sin apuros ni platos fríos. Evitás accidentes: Al no guardar plásticos o materiales sensibles, eliminás el riesgo de deformaciones o situaciones peligrosas. image

Qué hacer si tu cajón no tiene esta función

Si tenés un horno antiguo o básico, el cajón sigue siendo útil para almacenamiento, pero con precauciones.

Podés guardar:

Bandejas de horno metálicas

Moldes de metal o vidrio templado

Rejillas del horno

Utensilios que resistan calor

NO guardes:

Tuppers de plástico

Film transparente o papel film

Bolsas plásticas

Recetarios o papeles

Paños de cocina

Aunque el cajón no tenga resistencia propia, el calor residual puede ser suficiente para dañar estos materiales.