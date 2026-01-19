Limpiar el horno: basta con un pequeño trozo y volverá a quedar reluciente y perfumado

Llega un momento en que abrís el horno y sabés que necesita una limpieza profunda. La grasa pegada, los restos quemados y el olor acumulado parecen difíciles de sacar, pero no hace falta recurrir a productos agresivos. Con un ingrediente simple que seguro tenés en casa , podés dejarlo brillante, limpio y sin olores fuertes .

Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método con bicarbonato es uno de los más usados por su eficacia y bajo costo.

El bicarbonato de sodio actúa como una base suave que ayuda a despegar la grasa y la suciedad quemada sin rayar el interior del horno.

Además, neutraliza olores y deja una sensación de limpieza real, sin perfumes artificiales.

Mezclá una taza de bicarbonato de sodio con un poco de agua tibia hasta formar una pasta espesa , similar a una crema.

Con el horno apagado y apenas tibio, extendé la pasta por las paredes, el fondo y las zonas más sucias. Evitá las resistencias y la luz interior.

3. El tiempo de reposo que marca la diferencia

Dejá actuar la pasta:

30 minutos si la suciedad es leve

Toda la noche si hay grasa muy incrustada

Luego retirala con un paño húmedo o una esponja bien escurrida. La suciedad se desprende fácilmente, sin necesidad de refregar fuerte.

4. La versión mejorada para manchas difíciles

Si quedan restos, rociá un poco de vinagre blanco sobre la pasta seca. Se va a producir una leve espuma, que ayuda a levantar la suciedad y facilita el enjuague.

Dejá actuar unos minutos y limpiá con un trapo húmedo hasta que no queden residuos.

5. Alternativas naturales para potenciar la limpieza

Para un efecto desodorante extra, podés sumar jugo de limón a la pasta o frotar medio limón en las zonas más grasosas.

En bandejas muy sucias, agregar una pizca de sal gruesa mejora el arrastre sin dañar el material.

Limpiá el horno siempre apagado y nunca caliente, evitando mojar resistencias o bombillas.

Con este método simple, el horno queda brillante, sin grasa y sin olores, listo para volver a usar sin riesgos ni productos fuertes.