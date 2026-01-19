Limpiar el horno: basta con un pequeño trozo y volverá a quedar reluciente y perfumado

Llega un momento en que abrís el
horno y sabés que necesita una La grasa pegada, los restos quemados y el olor acumulado parecen difíciles de sacar, pero no hace falta recurrir a productos agresivos. Con un limpieza profunda. ingrediente simple que seguro tenés en casa, podés dejarlo brillante, limpio y sin olores fuertes.
Dentro de las técnicas de limpieza del hogar más efectivas, este método con bicarbonato es uno de los más usados por su eficacia y bajo costo.
1. El ingrediente clave que desengrasa sin dañar
El
bicarbonato de sodio actúa como una base suave que ayuda a despegar la grasa y la suciedad quemada sin rayar el interior del horno.
Además,
neutraliza olores y deja una sensación de limpieza real, sin perfumes artificiales.
2. Cómo preparar y aplicar la pasta correcta
Mezclá
una taza de bicarbonato de sodio con un poco de agua tibia hasta formar una pasta espesa, similar a una crema.
Con el horno apagado y apenas tibio, extendé la pasta por las paredes, el fondo y las zonas más sucias. Evitá las resistencias y la luz interior.
3. El tiempo de reposo que marca la diferencia
Dejá actuar la pasta:
Luego retirala con un
paño húmedo o una esponja bien escurrida. La suciedad se desprende fácilmente, sin necesidad de refregar fuerte. 4. La versión mejorada para manchas difíciles
Si quedan restos, rociá un poco de
vinagre blanco sobre la pasta seca. Se va a producir una leve espuma, que ayuda a levantar la suciedad y facilita el enjuague.
Dejá actuar unos minutos y limpiá con un trapo húmedo hasta que no queden residuos.
5. Alternativas naturales para potenciar la limpieza
Para un efecto desodorante extra, podés sumar
jugo de limón a la pasta o frotar medio limón en las zonas más grasosas.
En bandejas muy sucias, agregar una pizca de
sal gruesa mejora el arrastre sin dañar el material.
Limpiá el horno siempre
apagado y nunca caliente, evitando mojar resistencias o bombillas.
Con este método simple, el horno queda
brillante, sin grasa y sin olores, listo para volver a usar sin riesgos ni productos fuertes.