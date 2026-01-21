21 de enero de 2026 - 13:15

Reciclaje: guardá los cepillos de dientes viejos y transformalos en un increíble adorno para tu hogar

Los cepillos de dientes en desuso pueden reciclarse y convertirse en un cuadro decorativo original, colorido y fácil de integrar al hogar.

Foto:

Por Andrés Aguilera

Los cepillos de dientes viejos suelen ir directo a la basura, pero su forma, color y resistencia los convierten en un material ideal para crear un cuadro decorativo tipo floral. Con una idea simple de reciclaje y repetible, pueden transformarse en un adorno moderno y llamativo, perfecto para sumar color a una pared.

Por qué los cepillos de dientes sirven para este proyecto

Reciclaje guardá los cepillos de dientes viejos y transformalo en un increíble adorno para tu hogar (2)

Aunque no parezca, tienen varias ventajas claras:

  • Vienen en muchos colores

  • El plástico es resistente y liviano

  • La cabeza permite crear formas circulares

  • Son fáciles de cortar y fijar

Además, casi todas las casas juntan varios con el tiempo.

El proyecto: cuadro decorativo con flores hechas de cepillos

La idea es crear un cuadro mural, donde cada cepillo forma una flor estilizada. Funciona como:

  • Decoración para cocina

  • Cuadro para lavadero

  • Adorno para pasillos

  • Detalle moderno en baños o talleres

El resultado es gráfico, ordenado y visualmente atractivo.

Materiales que vas a necesitar para el reciclaje

  • Cepillos de dientes viejos (mejor si son de colores)

  • Base rígida (madera fina, cartón prensado o MDF)

  • Tijera o cúter

  • Silicona caliente o pegamento fuerte

  • Pintura de fondo (opcional)

Cómo hacerlo paso a paso

  • Lavá bien los cepillos y dejalos secar.

  • Cortá los mangos para usar solo las cabezas.

  • Distribuí las piezas en forma circular, como pétalos.

  • Pegalas sobre la base, formando flores.

  • Repetí el patrón y dejá secar.

  • Colgá el cuadro o apoyalo sobre una repisa.

Reciclaje guardá los cepillos de dientes viejos y transformalo en un increíble adorno para tu hogar (1)

Dónde queda mejor este adorno reciclado

Este tipo de cuadro queda muy bien en:

  • Cocinas modernas

  • Lavaderos

  • Espacios creativos

  • Ambientes con estilo pop o minimalista

Diseño, reutilización y creatividad se combinan en pequeños gestos cotidianos.

Con reciclaje y truco, los envases de detergente se convierten en aliados del hogar.

