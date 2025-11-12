No es para decorar: la planta que aleja la energía estancada dentro de casa, según el Feng Shui

Existe un tipo de planta que el Feng Shui considera esencial para mantener el flujo positivo dentro de casa y evitar que las energías se estanquen.

En el hogar, las plantas no solo cumplen un rol decorativo, sino que también se asocian con la armonía del entorno. Según el Feng Shui, existe una especie que actúa como escudo contra las malas vibras. Su forma y su resistencia la convierten en una protectora poderosa para restablecer el equilibrio energético del hogar.

Esta planta es conocida por su capacidad de purificar el aire y mantener el flujo del chi, la energía vital. Lo interesante es que su cuidado es simple, lo que la vuelve ideal para cualquier ambiente. En esta práctica milenaria China se la utiliza para neutralizar zonas cargadas o rincones donde la energía parece no circular.

La lengua de suegra es la planta que equilibra la energía dentro de casa La lengua de suegra, también llamada sansevieria o espada de San Jorge, es una de las especies más valoradas en Feng Shui por su forma puntiaguda y su estructura erguida.

Según esta filosofía, las hojas que crecen hacia arriba estimulan el movimiento de la energía, ayudando a que el chi fluya sin interrupciones por el hogar.

Su simbolismo está asociado con la protección y la fortaleza. Por eso, colocarla en sectores donde la energía tiende a estancarse, como esquinas, pasillos o detrás de puertas, permite activar el movimiento y reducir la sensación de pesadez ambiental.

Esta especie es bastante particular porque necesita poca luz y riego, lo que la hace ideal para ambientes cerrados o con ventilación limitada. Su presencia aporta un efecto visual de orden y verticalidad, atributos que el Feng Shui asocia con el crecimiento personal y la estabilidad emocional.

Dónde colocar la lengua de suegra según el Feng Shui Ubicar esta planta en el lugar correcto es clave para aprovechar su poder energético.