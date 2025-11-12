12 de noviembre de 2025 - 17:01

No es para decorar: la planta que aleja la energía estancada dentro de casa, según el Feng Shui

Existe un tipo de planta que el Feng Shui considera esencial para mantener el flujo positivo dentro de casa y evitar que las energías se estanquen.

La práctica del Feng Shui advierte en que mantener esta planta limpia y con hojas firmes refuerza su capacidad protectora.

Foto:

Por Lucas Vasquez

En el hogar, las plantas no solo cumplen un rol decorativo, sino que también se asocian con la armonía del entorno. Según el Feng Shui, existe una especie que actúa como escudo contra las malas vibras. Su forma y su resistencia la convierten en una protectora poderosa para restablecer el equilibrio energético del hogar.

Cuidar correctamente esta planta no solo ayuda a realizar mejor la fotosíntesis, sino que contribuye a que el aspecto del ambiente siga siendo armónico y elegante.

Esta planta es conocida por su capacidad de purificar el aire y mantener el flujo del chi, la energía vital. Lo interesante es que su cuidado es simple, lo que la vuelve ideal para cualquier ambiente. En esta práctica milenaria China se la utiliza para neutralizar zonas cargadas o rincones donde la energía parece no circular.

La práctica del Feng Shui advierte en que mantener esta planta limpia y con hojas firmes refuerza su capacidad protectora.

La lengua de suegra es la planta que equilibra la energía dentro de casa

La lengua de suegra, también llamada sansevieria o espada de San Jorge, es una de las especies más valoradas en Feng Shui por su forma puntiaguda y su estructura erguida.

  • Según esta filosofía, las hojas que crecen hacia arriba estimulan el movimiento de la energía, ayudando a que el chi fluya sin interrupciones por el hogar.
  • Su simbolismo está asociado con la protección y la fortaleza. Por eso, colocarla en sectores donde la energía tiende a estancarse, como esquinas, pasillos o detrás de puertas, permite activar el movimiento y reducir la sensación de pesadez ambiental.
  • Esta especie es bastante particular porque necesita poca luz y riego, lo que la hace ideal para ambientes cerrados o con ventilación limitada.

Su presencia aporta un efecto visual de orden y verticalidad, atributos que el Feng Shui asocia con el crecimiento personal y la estabilidad emocional.

La práctica del Feng Shui advierte en que mantener esta planta limpia y con hojas firmes refuerza su capacidad protectora.

Dónde colocar la lengua de suegra según el Feng Shui

Ubicar esta planta en el lugar correcto es clave para aprovechar su poder energético.

  • Según los principios del Bagua, se recomienda colocarla cerca de la entrada principal para bloquear las malas vibraciones que ingresan desde el exterior.
  • También puede ubicarse en el área de la riqueza o el conocimiento, para atraer prosperidad y claridad mental.
  • Otra opción es ubicarla en macetas en pasillos o esquinas donde la energía tiende a acumularse. En estos espacios, su forma alargada actúa como una flecha que impulsa el flujo vital hacia el resto del ambiente.
  • En dormitorios, se aconseja colocarla lejos del cabecero para no interferir con el descanso, ya que su energía es activa y revitalizante.
La práctica del Feng Shui advierte en que mantener esta planta limpia y con hojas firmes refuerza su capacidad protectora.

La lengua de suegra es mucho más que una planta decorativa. Su capacidad para transformar el aire, activar la energía y proteger el hogar la vuelve una pieza esencial en la práctica del Feng Shui. Su simple presencia puede ayudar a restaurar la armonía, limpiar el ambiente y fortalecer la conexión con el bienestar.

