No es andar en bici: la rutina de 5 minutos que mejora el equilibrio en adultos mayores

La pérdida de estabilidad es uno de los principales factores de riesgo en mayores de 60, ya que las caídas representan una de las causas más frecuentes de lesiones. Por eso, incorporar ejercicios específicos de equilibrio resulta clave dentro de cualquier plan de ejercicio.
La rutina de 5 minutos
La propuesta consiste en movimientos sencillos que pueden realizarse en casa, sin equipamiento especial:
Pararse en un solo pie durante 20 segundos y luego cambiar. Si es necesario, apoyarse suavemente en una pared o silla.
Caminar en línea recta, colocando un pie delante del otro durante un minuto.
Elevar talones y puntas de pie alternadamente, fortaleciendo tobillos y pantorrillas.
Sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos, repitiendo el movimiento varias veces.
Estos ejercicios activan músculos estabilizadores y mejoran la coordinación.
Por qué funciona
Con el paso del tiempo, disminuye la masa muscular y la capacidad de respuesta ante pequeños desequilibrios. Practicar esta rutina diariamente estimula el sistema neuromuscular y refuerza la confianza al desplazarse.
Especialistas en salud recomiendan realizar estos movimientos en un entorno seguro y, ante cualquier condición médica previa, consultar con un profesional.
Un hábito con impacto real
Cinco minutos pueden parecer poco, pero la constancia es fundamental. En adultos mayores, pequeñas acciones sostenidas en el tiempo generan mejoras visibles.
No se trata de reemplazar otras actividades físicas, sino de complementarlas. En mayores de 60, trabajar el equilibrio es tan importante como fortalecer el corazón o los músculos.
Incorporar esta breve rutina diaria puede ayudar a mantener autonomía, prevenir accidentes y mejorar la calidad de vida de forma simple y accesible.