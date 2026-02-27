No es andar en bici: la rutina de 5 minutos que mejora el equilibrio en adultos mayores

Un simple ejercicio diario puede fortalecer la estabilidad en adultos mayores, mejorar la salud y reducir el riesgo de caídas después de los 60 años.

Cuando se habla de ejercicio después de los 60, muchos piensan en caminar o andar en bicicleta. Sin embargo, especialistas en salud advierten que existe una rutina simple de apenas cinco minutos que puede marcar una gran diferencia en el equilibrio de los adultos mayores.

La pérdida de estabilidad es uno de los principales factores de riesgo en mayores de 60, ya que las caídas representan una de las causas más frecuentes de lesiones. Por eso, incorporar ejercicios específicos de equilibrio resulta clave dentro de cualquier plan de ejercicio.

image La rutina de 5 minutos La propuesta consiste en movimientos sencillos que pueden realizarse en casa, sin equipamiento especial:

Pararse en un solo pie durante 20 segundos y luego cambiar. Si es necesario, apoyarse suavemente en una pared o silla.

Caminar en línea recta , colocando un pie delante del otro durante un minuto.

Elevar talones y puntas de pie alternadamente, fortaleciendo tobillos y pantorrillas.

Sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos, repitiendo el movimiento varias veces. image Estos ejercicios activan músculos estabilizadores y mejoran la coordinación.

Por qué funciona Con el paso del tiempo, disminuye la masa muscular y la capacidad de respuesta ante pequeños desequilibrios. Practicar esta rutina diariamente estimula el sistema neuromuscular y refuerza la confianza al desplazarse.