Una curiosa investigación de 47 años reveló cuándo el cuerpo alcanza su pico de fuerza física

El resultado de la investigación durante décadas contradice la edad que se cree en la actualidad. El máximo rendimiento del cuerpo aparece en una época formada.

La investigación sobre la fuerza humana revela las capacidades físicas en cualquier etapa de la vida.

Durante décadas se creyó que la plenitud física llegaba bien entrada la adultez. Sin embargo, una investigación científica de largo plazo (47 años) mostró que el punto máximo de fuerza y resistencia ocurre en una etapa más temprana de la vida.

La ciencia permitió observar cómo evoluciona el rendimiento corporal con el paso de los años. Los datos revelaron que el declive comienza antes de lo esperado y avanza de forma gradual, independientemente del nivel de entrenamiento o del estilo de vida de cada persona.

El estudio sueco que llevó 47 años fue revelado por Clinical Trials y siguió a cientos de personas de entre 16 y 63 años. El proyecto SPAF (Actividad Física y Aptitud Física Sueca), iniciado en Suecia en 1974, evaluó a los mismos individuos a los 16, 27, 34, 52 y 63 años, algo poco habitual en la investigación fisiológica.

Esta idea logró captar la evolución del cuerpo a lo largo de casi cinco décadas, evitando comparaciones entre generaciones distintas.

Los resultados mostraron que la capacidad aeróbica y la resistencia muscular alcanzan su máximo potencial entre los 26 y los 36 años, mucho antes de lo que se creía.

Además, se detectó que la potencia muscular llega a su punto más alto incluso antes: a los 27 años en los hombres y a los 19 en las mujeres. A partir de allí, el rendimiento comienza a descender de manera progresiva. Cómo evoluciona la fuerza con el paso del tiempo El estudio reveló que la disminución no ocurre de forma brusca al principio. Inicialmente, la capacidad física cae entre un 0,3% y un 0,6% anual, pero con los años el descenso se acelera hasta alcanzar aproximadamente un 2,5% anual en etapas posteriores de la vida.

A los 63 años, la pérdida total oscila entre el 30% y el 48% respecto al punto máximo. Estas cifras ayudan a entender por qué la sensación de fortaleza que suele acompañar a los treintañeros no se mantiene indefinidamente. El estudio también resalta que la actividad física influye en la velocidad del declive. Quienes fueron activos desde los 16 años conservaron mejores niveles de resistencia y potencia, mientras que quienes comenzaron a ejercitarse en la adultez lograron mejoras cercanas al 10%.

El cuerpo humano alcanza su pico de fuerza y resistencia en una ventana más temprana de lo que se pensaba, tanto en hombres como en mujeres. Aunque el descenso es inevitable, mantenerse activo puede ralentizarlo.