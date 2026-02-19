Una curiosa investigación de 47 años reveló cuándo el cuerpo alcanza su pico de fuerza física

Durante décadas se creyó que la plenitud física llegaba bien entrada la adultez. Sin embargo, una investigación científica de largo plazo (47 años) mostró que el punto máximo de fuerza y resistencia ocurre en una etapa más temprana de la vida.
La ciencia permitió observar cómo evoluciona el rendimiento corporal con el paso de los años. Los datos revelaron que el declive comienza antes de lo esperado y avanza de forma gradual, independientemente del nivel de entrenamiento o del estilo de vida de cada persona.
El estudio sueco que llevó 47 años fue revelado por Clinical Trials y siguió a cientos de personas de entre 16 y 63 años. El proyecto SPAF (Actividad Física y Aptitud Física Sueca), iniciado en Suecia en 1974, evaluó a los mismos individuos a los 16, 27, 34, 52 y 63 años, algo poco habitual en la investigación fisiológica.
Esta idea logró captar la evolución del cuerpo a lo largo de casi cinco décadas, evitando comparaciones entre generaciones distintas.
El estudio también resalta que la actividad física influye en la velocidad del declive. Quienes fueron activos desde los 16 años conservaron mejores niveles de resistencia y potencia, mientras que quienes comenzaron a ejercitarse en la adultez lograron mejoras cercanas al 10%.
El cuerpo humano alcanza su pico de fuerza y resistencia en una ventana más temprana de lo que se pensaba, tanto en hombres como en mujeres. Aunque el descenso es inevitable, mantenerse activo puede ralentizarlo.