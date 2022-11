Nicole Neumann confirmó su compromiso con Manu Urcera: la propuesta de casamiento con la que ella sueña

Nicole Neumann aseguró que “el tema del compromiso está” con Manu Urcera, dando a entender que falta poco para una boda entre ambos, que sellaría su amor de casi dos años.

En charla con LAM, Nicole Neumann habló de su romántico presente que vive junto a Manu Urcera. Ambos comparten viajes y momentos en familia.

“Proyectamos todo como familia y siempre estamos hablando todos los temas”, dijo la modelo en entrevista con LAM (América).

Luego, se mostró feliz por una posible celebración de su boda con el piloto de automovilismo. Y aseguró que “el tema del compromiso está”, aunque falta la propuesta formal de casamiento.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera, muy enamorados en Italia. (Instagram).

Nicole Neumann y Manu Urcera

El cronista de LAM (América) le consultó a Neumann si habían comprado un anillo de casamiento, debido a que en uno de los últimos viajes, se los vio en una joyería.

“Estábamos eligiendo regalos de cumple, pero no compramos nada. Lo compró después, él solito”, contestó Nicole. “Me dio una sorpresa, me regaló un reloj y lo tengo guardadito”, agregó.

La propuesta de casamiento ideal para Nicole Neumann

Nicole Neumann y Manu Urcera se conocieron en marzo del año pasado y suelen mostrarse muy románticos en las redes sociales, como por ejemplo, cuando la modelo lo acompaña a las carreras de Turismo Carretera.

En cuanto a una posible propuesta de casamiento, Neumann confesó: “Tiene que ser sorpresa”. Y añadió: “Lo que a mí me importa para la propuesta es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no tanto por lo visual”.

Nicole y Urcera

Nicole Neumann y Manu Urcera

Luego, explicó que su novio habla con muchas personas sobre el casamiento. “Él no me lo tira de una, pregunta a todo el mundo menos a mí. A mi abuela le dice: ‘Petra, ¿cómo estás para venir al casamiento?’”, lanzó.

“Yo me hubiera imaginado en la torre de París, pero ya fuimos. Pero qué se yo, si estamos cerca...”, expresó. Sobre la futura boda, dijo: “Prometo que habrá lugar con comida y bebida para la prensa”.