Así quedó la nueva casa remodelada de Nicole Neumann en Tigre: tiene hasta lago artificial

Tras separarse, Nicole Neumann estuvo varios años en conflicto con Fabián Cubero, por la casa familiar que habían compartido. Finalmente, se mudó a un lujoso hogar en un barrio privado de Tigre.

Nicole Neumann adquirió una lujosa casa ubicada en un exclusivo barrio privado del Tigre y le realizó varias remodelaciones para adaptarla a su gusto y comodidad.

La propiedad de Nicole cuenta con dos plantas y las habitaciones son muy espaciosas. En el segundo piso se encuentran los cuartos.

Los baños al detalle

Todas las habitaciones tienen ventanales de salida a una terraza balcón con vista al patio. Nicole ha compartido fotos disfrutando de una merienda en su enorme balcón terraza.

La casa tiene vistas a un lago artificial

En la planta baja están el living, el comedor y una enorme cocina con barra central integrada. La casa tiene también acceso a un lago artificial, sumado a una gigantesca piscina.

Nicole vive actualmente en Tigre

En la decoración predomina el color blanco, así como en el mobiliario. Las instalaciones tienen ingreso de luz solar, lo que hace que las dimensiones parezcan todavía más grandes.

El interior de la cocina

Es la oportunidad para Nicole de sumar un nuevo integrante a la familia. Neumann ya dejó claro que le encantaría volver a ser madre, en esta ocasión, junto al piloto automovilístico.

La piscina

Aunque, él prefiere aguardar e incluso barajó la posibilidad de pasar por el altar con la famosa antes que encarar la paternidad.

Nicole Neumann y José Manuel Urcera, muy enamorados en Italia. (Instagram).

Nicole Neumann casi se cae haciendo una pose de yoga en Los 8 escalones del millón

En Los 8 escalones del millón, Nicole Neumann les propuso a los participantes que adivinaran una compleja pose de yoga que ella misma suele mostrar con su cuerpo.

Neumann tuvo problemas con los tacos y casi termina mostrando de más en lo que podría haber sido una caída.

La modelo lució un vestido corto amarillo que resaltaba sus largas piernas y unos tacos altos a tono. “Vamos a ver si me sale, a ver si no me enrosco”, se la vio venir difícil Neumann.

La modelo reflexionó luego de llevar adelante la pose con éxito, aunque con algún tropezón, que fue “muy difícil con tacos. Hago lo que puedo”.

Nicole casi se cae en Los 8 escalones del millón

“Quedé saltando como un terito”, bromeó Nicole sobre el instante que casi termina en el suelo con el vestido levantado, pero consiguió mantener el equilibrio.