Ni verde ni rojo: la curiosa razón científica por la que el morrón violeta es furor

Seguramente lo viste en algún puesto de feria o mercado gourmet y pensaste que era artificial. Sin embargo, el morrón violeta es una realidad natural que está ganando terreno en las mesas argentinas por su color vibrante y sus propiedades únicas. Esta variedad, muchas veces llamada Purple Beauty, no es picante ni está en mal estado; es una evolución fascinante de la naturaleza. Lo que pocos saben es que su color esconde una razón científica e increibles beneficios extra para nuestro cuerpo.
La razón científica detrás de este tono tan particular se llama antocianina. Se trata de pigmentos hidrosolubles que se encuentran en las células vegetales y que otorgan colores rojos, azules o púrpuras a frutos y flores.
En el caso del pimiento, estos compuestos actúan como un mecanismo de defensa para proteger a la planta contra la radiación ultravioleta y el estrés ambiental. Según estudios, los frutos en fase morada pueden contener hasta un 30% más de antioxidantes que los verdes comunes.
Además de su impacto visual, este morrón es una fuente privilegiada de betacaroteno, vitamina B6 y magnesio. Es, literalmente, un escudo natural para el organismo que ayuda a combatir los radicales libres y el envejecimiento celular.
El error fatal: por qué nunca deberías cocinarlo
Si decidís llevarlo a tu cocina, tenés que conocer su mayor debilidad: la temperatura. A diferencia de los pimientos verdes o rojos, el pigmento violeta es extremadamente sensible al calor.
Si lo ponés en un guiso o lo salteás a fuego fuerte, las antocianinas se degradan por encima de los 70°C y el pimiento recupera su color verde original en minutos. Es un error común que frustra a muchos cocineros caseros.