13 de enero de 2026 - 10:56

Ni verde ni rojo: la curiosa razón científica por la que el morrón violeta es furor

Es la joya oculta de la verdulería. Aunque parece exótico, el morrón violeta es una potencia nutricional que esconde un secreto químico en su piel.

Portadas Canva (26)
Por Cristian Reta

Seguramente lo viste en algún puesto de feria o mercado gourmet y pensaste que era artificial. Sin embargo, el morrón violeta es una realidad natural que está ganando terreno en las mesas argentinas por su color vibrante y sus propiedades únicas. Esta variedad, muchas veces llamada Purple Beauty, no es picante ni está en mal estado; es una evolución fascinante de la naturaleza. Lo que pocos saben es que su color esconde una razón científica e increibles beneficios extra para nuestro cuerpo.

Leé además

ni magia ni traicion: la razon cientifica por la que los gatos prefieren a las personas que los ignoran

Ni magia ni traición: la razón científica por la que los gatos prefieren a las personas que los ignoran

Por Cristian Reta
sin azucar y super esponjosos: como hacer malvaviscos o marshmallows en casa solo con 2 ingredientes

Sin azúcar y súper esponjosos: cómo hacer malvaviscos o marshmallows en casa solo con 2 ingredientes

Por Daniela Leiva

Antocianinas: el "escudo" que le da su color

La razón científica detrás de este tono tan particular se llama antocianina. Se trata de pigmentos hidrosolubles que se encuentran en las células vegetales y que otorgan colores rojos, azules o púrpuras a frutos y flores.

image

En el caso del pimiento, estos compuestos actúan como un mecanismo de defensa para proteger a la planta contra la radiación ultravioleta y el estrés ambiental. Según estudios, los frutos en fase morada pueden contener hasta un 30% más de antioxidantes que los verdes comunes.

Además de su impacto visual, este morrón es una fuente privilegiada de betacaroteno, vitamina B6 y magnesio. Es, literalmente, un escudo natural para el organismo que ayuda a combatir los radicales libres y el envejecimiento celular.

El error fatal: por qué nunca deberías cocinarlo

Si decidís llevarlo a tu cocina, tenés que conocer su mayor debilidad: la temperatura. A diferencia de los pimientos verdes o rojos, el pigmento violeta es extremadamente sensible al calor.

image

Si lo ponés en un guiso o lo salteás a fuego fuerte, las antocianinas se degradan por encima de los 70°C y el pimiento recupera su color verde original en minutos. Es un error común que frustra a muchos cocineros caseros.

Para aprovechar su potencial estético y nutricional, los expertos recomiendan consumirlo crudo en ensaladas o platos fríos. Así, no solo mantenés ese color impactante en el plato, sino que te asegurás de ingerir todos sus beneficios intactos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

jardin sin riego: las plantas resistentes que sobreviven a la sequia y embellecen tu casa

Jardín sin riego: las plantas resistentes que sobreviven a la sequía y embellecen tu casa

Por Cristian Reta
pan casero sin amasar: queda esponjoso y se hace con solo 4 ingredientes

Pan casero sin amasar: queda esponjoso y se hace con solo 4 ingredientes

Por Ignacio Alvarado
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con caracter dominante

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con carácter dominante

Por Andrés Aguilera
por que guardar papeles por las dudas dice mas de vos de lo que crees

Por qué guardar papeles "por las dudas" dice más de vos de lo que creés

Por Ignacio Alvarado