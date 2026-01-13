Ni verde ni rojo: la curiosa razón científica por la que el morrón violeta es furor

Es la joya oculta de la verdulería. Aunque parece exótico, el morrón violeta es una potencia nutricional que esconde un secreto químico en su piel.

Seguramente lo viste en algún puesto de feria o mercado gourmet y pensaste que era artificial. Sin embargo, el morrón violeta es una realidad natural que está ganando terreno en las mesas argentinas por su color vibrante y sus propiedades únicas. Esta variedad, muchas veces llamada Purple Beauty, no es picante ni está en mal estado; es una evolución fascinante de la naturaleza. Lo que pocos saben es que su color esconde una razón científica e increibles beneficios extra para nuestro cuerpo.

Antocianinas: el "escudo" que le da su color La razón científica detrás de este tono tan particular se llama antocianina. Se trata de pigmentos hidrosolubles que se encuentran en las células vegetales y que otorgan colores rojos, azules o púrpuras a frutos y flores.

image En el caso del pimiento, estos compuestos actúan como un mecanismo de defensa para proteger a la planta contra la radiación ultravioleta y el estrés ambiental. Según estudios, los frutos en fase morada pueden contener hasta un 30% más de antioxidantes que los verdes comunes.

Además de su impacto visual, este morrón es una fuente privilegiada de betacaroteno, vitamina B6 y magnesio. Es, literalmente, un escudo natural para el organismo que ayuda a combatir los radicales libres y el envejecimiento celular.

El error fatal: por qué nunca deberías cocinarlo Si decidís llevarlo a tu cocina, tenés que conocer su mayor debilidad: la temperatura. A diferencia de los pimientos verdes o rojos, el pigmento violeta es extremadamente sensible al calor.

image Si lo ponés en un guiso o lo salteás a fuego fuerte, las antocianinas se degradan por encima de los 70°C y el pimiento recupera su color verde original en minutos. Es un error común que frustra a muchos cocineros caseros. Para aprovechar su potencial estético y nutricional, los expertos recomiendan consumirlo crudo en ensaladas o platos fríos. Así, no solo mantenés ese color impactante en el plato, sino que te asegurás de ingerir todos sus beneficios intactos.