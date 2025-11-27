27 de noviembre de 2025 - 13:15

Ni una semana ni un mes: cuánto tiempo duran los quesos blandos en la heladera

Los quesos blandos requieren conservación cuidadosa. Cuánto duran realmente y qué señales indican que ya no es seguro consumirlos.

RAIFJVA3HVGTPF62IZFZV64APU
Por Andrés Aguilera

Leé además

Crear un entorno adecuado sin intervenir directamente permite observar a este pájaro de manera responsable.

El pájaro que anuncia la lluvia puede alimentarse y refugiarse en el jardín de casa

Por Lucas Vasquez
tirar el carton ya paso de moda: como se puede reciclar para renovar cualquier espacio de tu casa

Tirar el cartón ya pasó de moda: cómo se puede reciclar para renovar cualquier espacio de tu casa

Por Redacción

Cuánto duran realmente los quesos blandos en la heladera

Los quesos blandos tienen más humedad, por eso se deterioran rápido. En condiciones caseras, suelen durar entre 5 y 6 días.

El límite depende del tipo, el envase y la temperatura. Guardarlos correctamente evita pérdidas y mejora la seguridad alimentaria diaria.

Los quesos como cremoso, port salut o cuartirolo mantienen calidad hasta una semana. Pasado ese período, la textura cambia y la superficie puede desarrollar microorganismos. Siempre conviene revisar olor, color y aspecto antes de consumirlos.

conservar-quesos-heladera

El queso feta o los blandos en salmuera pueden durar un poco más. Su método de conservación prolonga el tiempo útil. Aun así, deben mantenerse en recipientes limpios y bien cerrados para evitar contaminación cruzada.

Los errores comunes que reducen su duración

Un error frecuente es usar film suelto. La falta de sellado facilita humedad excesiva y aparición de moho. Guardar el queso en tupper hermético es más seguro. Mantener la temperatura estable también alarga la duración.

Otro problema es cortar el queso con cuchillos húmedos. La humedad genera bacterias indeseadas y acelera el deterioro. Lo ideal es usar utensilios limpios y bien secados antes de cada corte doméstico.

Evitar dejar el queso a temperatura ambiente durante mucho tiempo es fundamental. Los cambios bruscos afectan su estructura y multiplican los riesgos de contaminación.

Cómo almacenarlos correctamente para que duren más

Guardá los quesos en tuppers herméticos. Este método reduce la entrada de aire y controla mejor la humedad. La heladera debe mantenerse entre 2°C y 4°C para conservar su calidad.

queso-fresco

Si comprás queso en bloque, envolvelo primero en papel manteca. Ese material maneja mejor la condensación y evita que quede pegajoso. Después, colocá el papel dentro de un recipiente cerrado.

Para quesos en salmuera, conservá siempre el líquido original. La sal ayuda a mantener la frescura. Cambiar la salmuera sin conocimiento técnico puede alterar su sabor y su estabilidad.

Checklist práctico para conservar mejor los quesos blandos

  • Usar tuppers herméticos limpios.

  • Mantener la heladera entre 2°C y 4°C.

  • Envolver en papel manteca antes del guardado.

  • No dejar el queso a temperatura ambiente.

  • Revisar olor, color y textura siempre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nuevo electrodoméstico combina tecnología, cocina veloz y gran ahorro energético diario.

El electrodoméstico que está reemplazando al microondas: consume menos y cocina más rápido

Por Ignacio Alvarado
el electrodomestico que si o si hay que desenchufar durante las tormentas electricas para evitar danos

El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Por Andrés Aguilera
sin horno, sin harina y sin azucar: como hacer una tarta de manzana en sarten y solo 4 ingredientes

Sin horno, sin harina y sin azúcar: cómo hacer una tarta de manzana en sartén y solo 4 ingredientes

Por Daniela Leiva
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas con baja tolerancia a la frustracion

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas con baja tolerancia a la frustración

Por Andrés Aguilera