El pájaro que anuncia la lluvia puede alimentarse y refugiarse en el jardín de casa

El chajá suele volar bajo o emitir sonidos particulares antes de que el tiempo cambie, algo que lleva a muchas personas a creer que anuncia lluvias . Lo que pocos saben es que, si se acerca a los jardines, existen hábitos simples y cuidadosos de brindarle alimento y un refugio natural para que este pájaro descanse sin interferir en sus hábitos.

Aunque su tamaño a veces impresiona, es un ave tranquila que pasa gran parte del día buscando brotes tiernos en zonas húmedas. Por eso su presencia cerca de casas con vegetación es más común de lo que parece. Preparar un espacio adecuado y respetuoso permite observarlo sin retenerlo, siempre para que luego continúe su camino.

El chajá, cuyo nombre científico es Chauna torquata, se alimenta principalmente de materia vegetal . Este tipo de especie busca brotes verdes, hojas tiernas y plantas que crecen en zonas húmedas.

Siempre debe evitarse ofrecer comida en recipientes que parezcan de encierro o en alturas que lo obliguen a adoptar posturas incómodas, porque es un ave terrestre y necesita moverse libremente.

El chajá no debe ser encerrado ni contenido en estructuras que limiten su vuelo.

Sus alas potentes lo convierten en un excelente planeador y solo necesita un sitio tranquilo para recuperarse cuando se aproxima a zonas habitadas.

La forma más segura de ofrecerle un refugio temporal es facilitar un ambiente natural , con sombra mínima y acceso a agua limpia .

Una bandeja ancha o un bebedero de jardín puede servir para que beba sin riesgo de quedar atrapado.

Este punto de descanso puede crearse con pasto alto, ramas medianas y una distancia prudente de la casa. Todo esto permitirá que se sienta seguro el tiempo necesario antes de partir.

Si el ave llega mojada tras una tormenta, conviene dejar que se seque sola, sin manipularla. El objetivo es que el chajá permanezca apenas unas horas y luego continúe con su rutina diaria.

pájaro chaja Crear un entorno adecuado sin intervenir directamente permite observar a este pájaro de manera responsable. WEB

Ofrecer alimento seguro y un espacio tranquilo puede otorgarle un espacio de bienestar para el chajá cuando visita jardines cercanos. A pesar de que la tradición dice que anuncia cambios en el clima por su comportamiento previo a las tormentas, lo esencial es mantenerlo libre y respetar sus instintos, creando un entorno adecuado.