La planta que sirve como cerco perimetral: evita plagas en verano y perfuma todo el jardín

Una planta repleta de flores crece en poco tiempo y sirve como cierre natural en los contornos del jardín. En verano se la busca por su perfume y protección.

Esta planta transforma un borde común en un sector vibrante, fresco y funcional.

El jardín durante el verano es el sitio especial de casa y mantenerlo libre de plagas y sobre todo protegido, es posible con el cuidado de plantas que incluso pueden cerrar el espacio verde. Esta especie sirve como cerco perimetral por su rápido crecimiento según a donde vaya dirigida y también por sus beneficios de alejar plagas.

Lo interesante de esta planta es que con su presencia combina decoración y recursos saludables en toda la zona. Su capacidad para aportar perfume constante mientras crea una barrera viva que despierta ese interés para cerrar el fondo de casa con esta especie liviana.

planta de cerco Esta planta transforma un borde común en un sector vibrante, fresco y funcional. WEB El guisante de olor crea un cerco liviano pero con perfume intenso y crecimiento veloz El guisante de olor, también llamado Lathyrus odoratus, es una de las especies trepadoras más utilizadas en climas cálidos para crear cercos livianos durante el verano gracias a su crecimiento rápido y su marcada fragancia.

Esta especie aporta colores todo el año y hasta puede alcanzar alrededor de dos metros si cuenta con soportes, por lo que funciona tanto en bordes de jardín como en pérgolas, cercos de alambre o entramados de madera delgados.

y hasta puede alcanzar alrededor de si cuenta con soportes, por lo que funciona tanto en bordes de jardín como en de alambre o de madera delgados. Esta trepadora liviana, se caracteriza por flores con perfume dulce que se intensifica con el calor, lo que la convierte en una opción que agrega presencia sensorial sin necesidad de mantenimiento complejo.

se caracteriza por flores con que se intensifica con el calor, lo que la convierte en una opción que agrega sin necesidad de mantenimiento complejo. Además, el guisante de olor se siembra con facilidad y agradece el sol directo, lo que lo vuelve especialmente apropiado para zonas expuestas en verano. Al tratarse de una planta anual, permite renovar el cerco cada primavera y cambiar colores según las variedades disponibles.

planta para cerco Esta planta transforma un borde común en un sector vibrante, fresco y funcional. WEB Cómo aprovecharla en verano para repeler plagas Aunque no sea su uso principal, la Real Sociedad de Horticultura, explica que el guisante de olor puede colaborar en la reducción de ciertas molestias típicas del verano gracias a dos características naturales que lo vuelven útil en cercos perimetrales.

Por un lado, su perfume dulce y penetrante funciona como distracción aromática para insectos voladores que se ven atraídos por otras plantas del jardín; no actúa como repelente químico, pero sí modifica la percepción del entorno y genera un ambiente menos atractivo para especies que buscan olores puntuales.

y funciona como para que se ven atraídos por otras plantas del jardín; no actúa como pero sí modifica la y genera un ambiente menos atractivo para especies que buscan olores puntuales. Por otro lado, su estructura densa, formada por tallos finos y hojas compuestas, crea una capa vegetal que detiene parte del tránsito de pequeños insectos que suelen desplazarse hacia áreas abiertas o vegetación más frágil.

formada por y crea una capa vegetal que detiene parte del tránsito de pequeños que suelen desplazarse hacia áreas abiertas o vegetación más frágil. Para aprovecharlo al máximo conviene sembrarlo en fila, a unos centímetros de distancia, y guiarlo desde temprano para que forme una pared vegetal uniforme. Sus raíces prefieren suelos bien drenados y riegos constantes sin encharcar. Mantener el sustrato fresco favorece su desarrollo y prolonga la floración que permite sostener su efecto aromático durante gran parte del verano. planta de cerco Esta planta transforma un borde común en un sector vibrante, fresco y funcional. WEB El guisante de olor es una alternativa accesible para quienes buscan un cerco estacional que libere perfume, aporte color y genere un ambiente menos atractivo para insectos en pleno verano. Su crecimiento es rápido, su cuidado es sencillo y su valor estético es una atracción del verano.