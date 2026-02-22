La influencia del Golfo San Matías y la orientación geográfica de ciertos balnearios rompen el mito del mar helado. Datos clave para elegir destino este verano.

Ni Mar del Plata ni Pinamar: las playas de Argentina donde el agua alcanza los 27 grados y casi nadie elige.

Argentina ofrece rincones costeros que desafían la percepción tradicional del clima frío en el sur. Desde el microclima de Las Grutas hasta la ubicación geográfica privilegiada de Monte Hermoso, existen puntos específicos donde la temperatura del agua y los fenómenos solares transforman la experiencia vacacional en paraísos poco explorados por el turismo masivo.

La elección de un destino de playa en Argentina suele estar condicionada por la creencia de que a mayor latitud sur, menor es la temperatura del agua. Sin embargo, la evidencia geográfica demuestra lo contrario en puntos estratégicos. Balnearios como Las Grutas, en Río Negro, o Monte Hermoso, en el sur de Buenos Aires, presentan condiciones térmicas que superan a las de los centros turísticos tradicionales del norte bonaerense.

El microclima del Golfo San Matías: agua a 27 grados en Río Negro El balneario rionegrino de Las Grutas ha sido validado internacionalmente, ocupando el puesto 33 entre las mejores playas de Sudamérica por agencias especializadas. Su principal diferencial es la calidez de su costa, que alcanza los 25°C y hasta 27°C en temporada estival. Este fenómeno no es accidental, sino el resultado de un proceso físico-geográfico preciso.

image Las Grutas. iStock La temperatura superior se debe a un microclima generado por la influencia del Golfo San Matías sobre las corrientes del Océano Atlántico. Este accidente geográfico funciona como una trampa térmica donde las aguas quedan protegidas de las corrientes frías externas, permitiendo que la radiación solar eleve la temperatura superficial de manera más eficiente que en mar abierto. Esta característica permite que los turistas realicen baños prolongados sin el impacto del frío intenso que suele caracterizar al mar argentino.

Monte Hermoso y el privilegio geográfico del sol sobre el mar Ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, Monte Hermoso se destaca por una particularidad única en el país: su costa está orientada de este a oeste. Esta ubicación permite observar tanto la salida como la puesta del sol directamente sobre el horizonte marino, regalando postales de tonos dorados e índigos que no se repiten en ninguna otra playa nacional.