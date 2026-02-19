Como el Caribe pero en Argentina: la playa de agua verde esmeralda que pocos conocen

El Doradillo, en Chubut , es la playa de agua verde esmeralda que pocos conocen y que muchos comparan con el Caribe . Está a unos 15 km de Puerto Madryn y ofrece mar calmo, costa amplia y un entorno natural sin balnearios masivos. Para más opciones similares, mirá estas ideas de turismo y escapadas en Argentina .

La diferencia está en el color del agua y en la transparencia cuando el mar está planchado.

La combinación de arena clara , fondo bajo y días soleados genera tonos verde esmeralda poco frecuentes en la Patagonia.

A diferencia de otras playas argentinas, no hay grandes balnearios ni construcciones sobre la costa.

Eso mantiene un entorno natural, amplio y silencioso , algo cada vez más buscado por viajeros.

Dónde queda y cómo llegar desde Puerto Madryn

Playa El Doradillo se encuentra a unos 15 kilómetros al norte de Puerto Madryn.

Se accede por ruta provincial y camino consolidado, apto para autos comunes en condiciones normales.

No hay transporte público frecuente, por lo que conviene ir en auto particular o excursión organizada.

Desde el centro de Madryn, el trayecto demora aproximadamente 20 a 25 minutos.

Qué tener en cuenta antes de ir

No es una playa con servicios masivos, por eso hay que planificar.

Es clave llevar:

Agua potable y comida

Protección solar y abrigo liviano

Bolsa para residuos

Calzado cómodo para caminar

El Doradillo es conocida además por el avistaje de ballenas francas australes entre junio y diciembre.

Según operadores turísticos de la zona, es uno de los pocos lugares del mundo donde pueden verse tan cerca desde la costa.

En marzo y abril, fuera de la temporada alta de fauna, el atractivo principal es la tranquilidad y el paisaje abierto.

Cuándo conviene viajar

El verano ofrece días largos y temperaturas agradables para permanecer en la playa.

En marzo disminuye la cantidad de visitantes, lo que mejora la experiencia para quienes buscan descanso real.

El viento patagónico puede influir en el color del agua y en la sensación térmica.

Por eso se recomienda consultar el pronóstico y elegir jornadas calmas para apreciar mejor los tonos esmeralda.

El Doradillo no reemplaza al Caribe tropical, pero ofrece una experiencia distinta: mar cristalino, naturaleza intacta y silencio.

Para quienes priorizan paisaje y tranquilidad antes que infraestructura masiva, es una de las playas más singulares del sur argentino.