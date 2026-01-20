Ni hielo ni aloe vera: los 2 ingredientes que calman el ardor de las quemaduras por el sol en verano

El verano invita a pasar más tiempo al aire libre, pero también deja una de las molestias más comunes de la temporada: las quemaduras solares. A veces alcanzan pocos minutos de descuido para que la piel se enrojezca, arda y genere una sensación incómoda que persiste durante horas. Ante eso, existen 2 ingredientes fáciles de conseguir que refrescan al instante.

Aunque el aloe vera es uno de los remedios más populares, no es la única opción para aliviar el ardor inmediato. Existen dos métodos caseros, fáciles de aplicar y respaldados por sus propiedades calmantes, que pueden ayudar a bajar la sensación de calor en la piel tras una quemadura solar leve.

El té negro es una opción reconfortante. Sus hojas contienen taninos, compuestos naturales con propiedades antiinflamatorias y calmantes que pueden resultar muy útiles cuando la piel está irritada por el sol . Estos taninos ayudan a contraer los tejidos, reducir la sensación de ardor y aliviar el enrojecimiento típico de una quemadura solar leve.

Estos ingredientes no sustituyen la consulta médica cuando la lesión es más seria.

Además, el té negro no contiene perfumes ni componentes agresivos, por lo que es una opción bien tolerada por la mayoría de los tipos de piel. Aun así, su uso está indicado solo para quemaduras solares leves. Si aparecen ampollas, dolor intenso o síntomas generales, es fundamental suspender cualquier tratamiento casero y consultar a un profesional de la salud.

Según el sitio de Mayo Clinic , el bicarbonato de sodio es otro ingrediente cotidiano que puede ayudar a aliviar el ardor causado por el sol cuando se utiliza correctamente.

Su acción se basa en su capacidad para equilibrar el pH de la piel y generar una sensación calmante que reduce la picazón y el calor superficial característicos de las quemaduras solares leves.

Para aprovechar sus beneficios, solo hay que diluir una pequeña cantidad de bicarbonato en agua fría hasta obtener una solución suave.

Esta mezcla puede aplicarse con compresas o utilizarse para un baño corto, especialmente cuando el ardor afecta grandes áreas del cuerpo. El contacto con el agua fresca, combinado con el bicarbonato, ayuda a disminuir la inflamación y aporta una sensación de alivio casi inmediata.

Es importante destacar que el bicarbonato no debe aplicarse en seco ni frotarse sobre la piel dañada, ya que esto podría aumentar la irritación. Su uso siempre debe ser diluido y con movimientos suaves.

Este método puede ser útil como primera medida tras la exposición solar, pero no reemplaza la atención médica cuando la quemadura se agrava.

quemaduras de sol WEB

El té negro y el bicarbonato de sodio diluido en agua son dos alternativas que pueden ayudar a calmar el ardor inmediato de las quemaduras solares leves. Ambos métodos ofrecen alivio rápido.