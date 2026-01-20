20 de enero de 2026 - 09:26

No tires los envases de detergente: 3 formas prácticas de reutilizarlos en casa

Un truco de reciclaje permite transformar envases de detergente en soluciones útiles para el hogar sin gastar dinero.

Además de reducir residuos, reutilizar envases de limpieza ayuda a ahorrar dinero y a organizar mejor distintos espacios de la casa. Su material grueso, su asa y su pico vertedor los convierten en objetos ideales para múltiples tareas domésticas.

A continuación, tres usos simples que cada vez más personas incorporan en casa y que demuestran por qué no conviene tirarlos.

1. Regadera para plantas y jardín

Uno de los usos más prácticos es convertir el envase de detergente en una regadera casera. Solo hay que lavar bien el recipiente, hacer pequeños orificios en la tapa y llenarlo con agua. Gracias a su asa, es cómodo de manipular y permite regar macetas o plantas del jardín sin derramar.

Este truco es ideal para quienes buscan soluciones económicas y sostenibles dentro del hogar, especialmente en épocas de calor.

2. Organizador de limpieza o herramientas

Cortando el envase a la mitad, se obtiene un práctico organizador. Puede usarse para guardar productos de limpieza, cepillos, esponjas o incluso herramientas pequeñas. Su forma rígida permite trasladarlo fácilmente de un ambiente a otro.

Desde el punto de vista del reciclaje, este uso prolonga la vida útil del plástico y ayuda a mantener el orden sin comprar cajas nuevas.

3. Contenedor para residuos húmedos

Otro truco útil es reutilizar el envase como contenedor para residuos húmedos o restos de comida antes de sacarlos a la basura. Al tener tapa, evita malos olores en la cocina y resulta fácil de lavar.

Este hábito mejora la limpieza del hogar y reduce la acumulación de bolsas descartables.

Reutilizar envases de detergente no solo es una decisión ecológica, sino también una forma inteligente de simplificar tareas diarias. Con pequeños cambios, el reciclaje se convierte en una herramienta clave para una casa más práctica y ordenada.

