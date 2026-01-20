20 de enero de 2026 - 10:19

Ni caniche ni chihuahua: el dato genético que conecta a tu perro con el lobo

Aunque parezcan distintos, los perros y los lobos comparten el 98,8% de su ADN. Descubrí por qué tu mascota aún conserva instintos de un depredador salvaje.

Por Sofía Serelli

Aunque hoy lo veas durmiendo en el sillón, tu perro esconde un secreto milenario en su sangre. Investigaciones genéticas recientes confirman que los perros y los lobos comparten cerca del 98,8% de su secuencia de ADN.

Esto significa que, biológicamente, tu caniche o ese chihuahua de dos kilos tienen la misma base que un lobo de las estepas. Este lazo genético se mantiene presente en el código fundamental de cada mascota, sin importar qué tan tierna parezca por fuera.

Un vínculo inquebrantable de 30.000 años

La relación entre los humanos y los canes comenzó hace unos 30.000 años a través de un lento proceso de domesticación. La clave de esta separación definitiva fue la adaptación al entorno humano, donde la docilidad ofrecía una ventaja para sobrevivir y obtener alimento fácil.

A pesar de los siglos de selección artificial que cambiaron su estética y tamaño, el grueso de la estructura genómica original quedó intacto. Por eso, comportamientos como el instinto de manada, la necesidad de jerarquía y el marcaje de territorio siguen vigentes en cada hogar.

Incluso las razas más pequeñas muestran una cercanía extrema con sus parientes silvestres en los estudios genéticos. Los sentidos privilegiados, como el olfato y la audición aguda, son legados directos de una estirpe diseñada para la supervivencia en entornos hostiles.

Qué cambió y qué quedó de la fiera original

Si bien comparten casi todo, la domesticación alteró genes específicos, como los que permiten al perro digerir almidones y carbohidratos, a diferencia de la dieta carnívora del lobo. Otra diferencia fundamental está en la "hormona de la felicidad": los perros desarrollaron una mutación en la oxitocina que facilita la empatía y el contacto visual con nosotros. Además, el ladrido es una herramienta de comunicación creada principalmente para interactuar con los humanos.

Es fascinante entender que, detrás de esas orejas caídas o rostros redondeados, rasgos infantiles mantenidos para despertar nuestro instinto de cuidado, todavía late el corazón de un cazador. Tu mascota es, en esencia, un lobo que eligió el calor de tu casa para prosperar.

