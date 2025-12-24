24 de diciembre de 2025 - 09:35

5 razas de perros de baja energía ideales para hogares tranquilos, según veterinarios

Estas razas de perros tienen baja energía y se adaptan a hogares tranquilos. Veterinarios explican por qué son ideales para rutinas calmas.

Por Andrés Aguilera

Bulldog Inglés: descanso y estabilidad

5 razas de perros de baja energía ideales para hogares tranquilos, según veterinarios (5)

El Bulldog Inglés es una de las razas más asociadas a la calma. Prefiere descansar largas horas y no requiere ejercicio intenso para mantenerse equilibrado.

Veterinarios destacan su temperamento previsible y su tolerancia a rutinas repetitivas. Disfruta de paseos breves y del contacto cercano con sus dueños.

Basset Hound: tranquilo y paciente

5 razas de perros de baja energía ideales para hogares tranquilos, según veterinarios (3)

El Basset Hound tiene un ritmo pausado y una personalidad serena. Aunque es curioso, no necesita grandes estímulos físicos diarios.

Es ideal para hogares silenciosos porque ladra poco y se muestra relajado en interiores. Su carácter paciente lo vuelve fácil de convivir.

Shih Tzu: bajo requerimiento físico

5 razas de perros de baja energía ideales para hogares tranquilos, según veterinarios (4)

El Shih Tzu es pequeño, equilibrado y de energía moderada a baja. Se adapta muy bien a departamentos y casas con movimiento limitado.

Disfruta de la compañía sin exigir atención constante. Con paseos suaves y rutinas estables, mantiene un comportamiento armónico.

Galgo inglés: sorprendentemente calmo

5 razas de perros de baja energía ideales para hogares tranquilos, según veterinarios (2)

Aunque es un perro corredor, el Galgo inglés es extremadamente tranquilo dentro del hogar. Pasa gran parte del día descansando.

Veterinarios explican que, tras breves momentos de actividad, busca largas siestas. Es silencioso y respetuoso del entorno doméstico.

Pug: afectuoso y poco demandante

5 razas de perros de baja energía ideales para hogares tranquilos, según veterinarios (1)

El Pug combina afecto con una energía contenida. No necesita grandes caminatas y se adapta bien a la vida hogareña.

Prefiere estar cerca de su dueño, descansar y participar de la rutina diaria sin alterarla. Es ideal para hogares que valoran la tranquilidad.

