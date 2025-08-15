Ni blanco ni azul: cuál es el color favorito de las personas más tímidas

Según la psicología del color, elegir este color con frecuencia puede revelar rasgos como vergüenza, miedo a equivocarse o poca sociablidad.

La idea de que un color revela tipos de personalidad no tiene respaldo sólido en la psicología contemporánea. A diferencia de la agresión o la envidia, no existe un color que se relacione directamente con la timidez. Sin embargo, algunos estudios sobre color y rendimiento cognitivo aportan datos útiles para despejar mitos.

Los colores influyen en el estado de ánimo de una persona, es por ello que cuando se escoge una prenda es importante elegir aquellos colores que convienen más por la forma de ser.

El rosa es el color que prefieren las personas más tímidas Para los que más saben de colorología, el rosa, en todas sus tonalidades es el color de la timidez y el candor. Es suave y romántico, fantasioso y delicado. Todos se rinden a la tonalidad más femenina de la paleta.

