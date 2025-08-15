15 de agosto de 2025 - 09:17

Ni blanco ni azul: cuál es el color favorito de las personas más tímidas

Según la psicología del color, elegir este color con frecuencia puede revelar rasgos como vergüenza, miedo a equivocarse o poca sociablidad.

Este es el color que más se relaciona con la timidez.

Este es el color que más se relaciona con la timidez.

Foto:

Web
Por Andrés Aguilera

La idea de que un color revela tipos de personalidad no tiene respaldo sólido en la psicología contemporánea. A diferencia de la agresión o la envidia, no existe un color que se relacione directamente con la timidez. Sin embargo, algunos estudios sobre color y rendimiento cognitivo aportan datos útiles para despejar mitos.

Leé además

la tabla vieja de la cocina no la tires, tenes un tesoro en casa: dos formas de aprovecharla

La tabla vieja de la cocina no la tires, tenés un tesoro en casa: dos formas de aprovecharla

Por Redacción
los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

Los portarretratos rotos o viejos no los tires, son un tesoro en casa: dos formas creativas de aprovecharlos

Por Redacción
Colores
Este es el color que más se relaciona con la timidez.

Este es el color que más se relaciona con la timidez.

Para aquellas personas tímidas y poco arriesgadas hay algunos los colores recomendados, tanto por la psicología del color, como también por diseñadores que afirman que los tonos elegidos son uno de los medios más subjetivos con los que cuentan a la hora de ofrecer sus servicios.

El rosa es el color que prefieren las personas más tímidas

Para los que más saben de colorología, el rosa, en todas sus tonalidades es el color de la timidez y el candor. Es suave y romántico, fantasioso y delicado. Todos se rinden a la tonalidad más femenina de la paleta.

Colores
Este es el color que más se relaciona con la timidez.

Este es el color que más se relaciona con la timidez.

El color rosa produce sensaciones, transmite mensajes y expresa valores. La aplicación de tonos en la pasarela obedece a unas intenciones, no es mera casualidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Según la psicología, este es el color que más atrae a las personas

Por Andrés Aguilera
Este es el color que usan las personas más bondadosas.

No es el blanco: cuál es el color que prefieren las personas bondadosas

Por Andrés Aguilera
con una especia alcanza: como deshacerte de ratas y ratones de forma rapida y sencilla

Con una especia alcanza: cómo deshacerte de ratas y ratones de forma rápida y sencilla

Por Andrés Aguilera
cuanto cuesta una pizza muzzarella en el cuartito, una de las mejores pizzerias de buenos aires

Cuánto cuesta una pizza muzzarella en El Cuartito, una de las mejores pizzerías de Buenos Aires

Por Andrés Aguilera