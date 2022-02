Nati Jota posó con una malla enteriza negra que dejó a todos embobados

A Nati Jota todos la conocemos, su sinceridad en las redes es única y eso la hace ser única en el ambiente. Su nombre escrito en el DNI es Natalia Jersonsky y saltó a la fama en 2015 cuando se sumó al panel de ESPN Redes. Sus trabajos en los medios siguieron pero donde gana más reacciones es en la virtualidad.

Claro, allí se muestra tal cual es, con su rutina diaria, sus viajes y sus escapadas a la playa. Como lo hizo este verano que fue unos días a Pinamar para relajarse del día a día y aprovechar el mar y el solcito.

Hubo algo que llamó la atención de casi todos sus 2.1 millones de seguidores y es que hacía muchísimo tiempo no usaba una malla enteriza, como ella misma lo precisó en el epígrafe dos postales en las que sale hecha una diosa.

Nati Jota expresó una inseguridad en Instagram y sus seguidores la bancaron fuerte.

Es cierto que Nati capta siempre la atención con sus poses divertidas y sensuales en bikini pero es duela de un cuerpo hermoso y todo lo que se ponga le quedará bien; si es su elección y está cómoda, sus fanáticos la aplaudirán siempre y la llenarán de halagos.

“Desde los 12 que no usaba una enteriza y me siento rara, niña y sexy a la vez”, escribió la blonda en las redes sociales y los internautas le regalaron miles de Me Gusta y emojis de fueguito.

“¿Puede estar tan bella esa playa? Solo cuando estés vos natu hermosa”, “Qué hermosa te queda bombón”, “Te queda muy bién Natutiiii”, “La más linda de Argentina”, “Te ves increíble”, le escribieron varios.

Los comienzos de Nati Jota en los medios

Nati Jota irrumpió en la pantalla chica allá por el 2015 después de haber estudiado periodismo en TEA y DeporTEA. Sus comentarios y aportes en ESPN Redes hizo que, justamente, muchas personas se volcaran a Instagram a buscarla y seguirla para así saber más detalles de las noticias.

Nati Jota y sus inicios en el mundo público

Aunque en las redes sociales, ella comenzó a visibilizar su lado más de influencer y a generar su contenido propio en donde sigue su veta periodística pero también comparte sus vivencias más personales y fragmentos de su libro “No sos vos, es él”, el cual lanzó en 2017.

La joven escritora hoy trabaja en radio junto a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, el trío lleva adelante el ciclo “Nadie dice nada”.