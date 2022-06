Nathy Peluso compartió unas fotos en las que lleva un catsuit rojo infernal

Nathy Peluso la rompe con cada paso que da, con cada canción que interpreta y con cada look espléndido y jugadísimo que elige para sus presentaciones y la vida cotidiana. La cantante argentina radicada en España sabe cómo hacer subir el calor.

Una vez más, la cantante argentina marcó tendencia con el outfit elegido, uno color rojo vivo, bien pegado a su cuerpo natural , “no plastic”.

La artista publicó varias fotos en Instagram en las que se la ve posando con un catsuit de raso que resalta cada una de sus curvas gracias a los recortes que lleva la prenda. Sus 4.8 millones de seguidores la volvieron a aplaudir por su originalidad a la hora de vestirse y deslumbrar en un recital.

Peluso tiene 27 años, ganó un premio Grammy Latino en 2021 a mejor álbum de música alternativa, por “Calambre”, y es dueña de un estilo original en el que combina géneros urbanos actuales y hasta se acerca al hip-hop de los años 90.

Es una de las referentes de las nuevas generaciones por su manera de plantarse y expresarse sobre un escenario y en la vida.

Nathy Peluso agotó entradas en Argentina

Nathy Peluso nació en Luján (Bs As.) y actualmente reside en Barcelona. Su música se escucha en cada punto del planeta y cuando se presenta en alguno de ellos, no hace más que encantar y enamorar a sus públicos.

El 18 de noviembre, la cantante actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires y a solo horas de haber anunciado la fecha, agotó entradas por lo que sumó una nueva. Feliz de la noticia, se volcó a las redes y la anunció con mucha alegría.

“No tengo palabras. Mi gente no se puede quedar sin fiesta. Por eso, para todo mi público que se quedó sin entradas, me emociona confirmarles: segundo Movistar Arena”, escribió y precisó que el 17 será el día y que ya están los tickets en venta.

“Guau. Los quiero profundo. Gracias por vivir este sueño a mi lado”, completó el mensaje que acompañó con un video en el que hace una reverencia.