La bandera de un club argentino flameó durante el show de Billie Eilish en Glastonbury y se hizo viral

La música es obviamente el aspecto principal por el que la gente va al Festival de Glastonbury, pero otro pequeño factor que la gente busca son las banderas divertidas y extravagantes que la gente trae consigo. Ya sea que estén allí para hacer reír a la gente o para mostrar un gran diseño, hay muchos aspectos destacados para elegir.

Nuestro país no quedó exento de este fenómeno ya que durante el show de Billie Eilish, donde concurrieron más de 200 mil personas, se pudo observar una Bandera Argentina y debajo otra de Boca.

La Bandera de Boca en Glastonbury

Con apenas veinte años, Billie Eilish se convirtió en el artista en solitario más joven de la historia en encabezar el festival de Glastonbury y su presentación no decepcionó en lo más mínimo, haciendo resonar toda clase de ritmos a lo largo de su show, desde el electro industrial de You Should See Me In A Crown, hasta las más dulces melodías de Getting Older y el tecno de Oxytocin.

Durante la interpretación, se pudieron ver claramente las banderas de Argentina y del club de La Ribera, algo que a los fanáticos Xeneizes los volvió locos: “Billie Eillish?? De boquita papá como toda persona de bien”, expresó un usuario; “Estoy mirando Billie Eilish en Glastonbury y hay una bandera de Argentina y otra de Boca, ¡tan plagas!”, escribió una tuitera; “Me emociono”, sostuvo un orgulloso hincha; “¡Boquita y Billie Eilish!”, exclamó otro. “Es lo mejor que la música nos ha dado en estos últimos años esta muchacha”, opinó una usuaria. “¡Esto es Boca!”, indicó otro internauta.

Los usuarios reaccionaron a las banderas de Boca y Argentina en el recital de Billie Eilish

