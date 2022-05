Moria Casán, indignada: “Estoy harta que me comparen con Susana y Mirtha, me devalúan”

Moria Casán dio una entrevista para el ciclo de Cristina Pérez en Radio Rivadavia y sorprendió al enojarse que la comparen con Susana Giménez y Mirtha Legrand. “No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio; soy una artista transgresora”, soltó, y dijo que siempre le molestó el título de “las tres divas”.

La One conversó con Cristina Pérez para “Cristina sin vueltas” (Radio Rivadavia) y se dio un inesperado momento cuando la periodista intentó igualarla al nivel de Giménez y Legrand. “No me comparen con Susana ni Mirtha porque me devalúan”, dijo.

Pérez quedó sorprendida y le consultó el motivo de sus declaraciones: “No tengo nada que ver con ellas, no es por bajarles el precio, no tengo nada que ver; soy una artista transgresora”.

Moria Casán en su lujosa mansión de Parque Leloir.

Además, Moria explicó en que se diferencia de las divas. “No me quedo nunca en un lugar de comodidad y las respeto muchísimo, pero estoy harta de que me comparen con Mirtha y Susana porque eso me lo puso la prensa, las tres divas”, agregó.

“Yo soy mucho más que una diva y nada que ver con ese título. Entiendo que lo dicen en cuanto a glam y permanencia, pero tengo una trayectoria y hago una transgresión. Soy una ‘outsider’ del sistema, soy una mina que está en el espectáculo argentino desde hace más de 50 años y estoy haciendo toda clase de cosas que no tengo nada que ver con esas dos mujeres”, añadió muy filosa.

Mirtha Legrand, Moria Casán y Susana Giménez, juntas (Foto: TN)

Moria Casán declaró que nunca fue amiga de Susana Giménez

En diciembre, Moria Casán fue bastante dura a la hora de referirse a Susana Giménez, luego de que esta la definiera como “muy opinóloga”. Desde el aeropuerto, luego de arribar de un viaje con Marley, Moria se enteró que Susana había hablado de ella en una nota.

Susana, cuando recibió en su living a otra diva, Moria Casán

“Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent. Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente, pocas”, soltó la One.

Y luego aclaró: “Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (la prensa). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la Luna; los que me hacen opinólogos son el público. ¡Argenzuela oxigenada! Un besito”.