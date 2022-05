Mirtha Legrand se refirió a su estado de salud tras contagiarse de Coronavirus

A fines de la semana pasada, Mirtha Legrand reveló en su cuenta de Twitter que dio positivo a coronavirus y transita la enfermedad de forma asintomática por lo que llevó tranquilidad a sus seguidores en todo el país.

Mirtha Legrand tiene coronavirus

“Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad. Gracias por la preocupación y el cariño de siempre”, comunicó en ese entonces la diva.

A una semana de este anuncio, Mirtha reapareció y brindó detalles acerca de cómo sigue: “Estoy bien. Mañana me hisopan de nuevo y estoy esperando que me dé negativo”, señaló la Chiqui en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

“Luego de la fiesta, el miércoles empecé a tener algunos síntomas y el jueves pasado me hicieron otro hisopado que me dio positivo”, contó Legrand mientras hablaba con el conductor de “Mitre Live”, y adelantó: “Mañana vendrá el mismo joven del laboratorio que me manda Nacho y me hisoparán”.

MIRTHA LEGRAND PARTICIPÓ DE LA CEREMONIA DE LOS MARTÍN FIERRO

La última aparición pública de Mirtha Legrand fue el pasado domingo, durante la entrega de los Martín Fierro. Sin estar nominada, y con casi dos años sin tener una participación activa en la TV, La Chiqui se robó todas las miradas al lucir espléndida en la ceremonia.

Mirtha Legrand se subió al escenario en los Premios Martín Fierro 2022 y habló sobre su regreso a la televisión.

En esa presentación, Mirtha había compartido sus ganas por volver a trabajar y se emocionó cuando su nieta, Juana Viale, fue galardonada como mejor conductora justamente en el lugar que ocurpó para reemplazar a su abuela.

“Nunca pensé en ganarme un Martín Fierro en conducción, lo mío es la actuación. Voy a agradecer principalmente al público que me acompañó estos dos años, fue meterme en un personaje, remar algo que desconocía, pero sí heredaba”, aseguró Juanita desde el escenario.

Quiero agradecer a mi familia, soy una agradecida porque tengo a casi toda mi familia en la mesa de esta noche: a mi madre, a mi abuela, a mi hermano, que siempre estaba cuando me agarraban mis ataques de pánico antes de salir a escena, a mi hija y a mis otros dos hijos, que no están acá”, siguió.

Tras esas palabras, Mirtha subió y demostró su fortaleza personal: pidió un aplauso más fuerte y caluroso, retó a los del fondo por no hacer silencio, y dijo qué fue lo que la sacó de los 300 días que estuvo encerrada en su casa.