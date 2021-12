Moria Casán destruyó a Susana Giménez: “Argenzuela oxigenada”

Moria Casán más afilada que nunca contra Susana Giménez. Luego de su viaje a Las Vegas con Marley para grabar Por el mundo, la vedette apenas bajó del avión dio una entrevista a Intrusos. Allí habló del Wandagate y de su relación con la conductora.

“No hay nada que me importe menos”, dijo cuando le preguntaron sobre la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi. “No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le encanta consumir a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, le encanta ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado”, agregó.

Sobre Susana, que viajó a París para entrevistar a Wanda y Mauro tras el escándalo, sostuvo: “Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent”, dijo en tono irónico. Además, aclaró: “Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente, pocas”.

Según informa El Destape, cuando se enteró de que la diva de los teléfonos había dicho que ella era una “opinóloga”, la ex jurado del Bailando respondió: “Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (la prensa). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la Luna; los que me hacen opinólogos son el público. ¡Argenzuela oxigenada! Un besito”. Y un poco cansada de las preguntas, pidió: “No me rompan las pelotas, baby, no se cuelguen de mis tetas, que las tengo bien”.