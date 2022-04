More Rial volvió a desconocer a Silvia D’Auro, su mamá: “Para mí está muerta desde hace mucho”

Morena Rial suele estar a diario en los portales de chimento. Su nueva relación con el cantante de cuarteto, sus retoques estéticos o indirectas vía redes sociales suelen ser motivos para que todos terminen hablando de ella. Pero ahora no lo son; lo que la tiene en las portadas son los dichos contra su madre adoptiva.

La hija de Jorge Rial fue adoptada junto a Rocío por el conductor y Silvia D’Auro, cuando eran pareja. Pero la sorpresa llegó hace varios años atrás, cuando la mujer decidió alejarse de las, en ese momento, niñas. Desde aquel entonces, More soltó ese vínculo maternal porque se sintió abandonada por uno de sus pilares de vida.

Foto de archivo de Morena y Rocío Rial

Lo cierto es que la influencer ya dio vuelta esa página pero debió reabrirla frente a las cámaras de “A la tarde” ya que en una nota le consultaron por Silvia. “¿Alguna vez pensaste sacar el nombre de ella de tu partida de nacimiento?”, le consultó el periodista y Rial respondió: “Ya soy mayor de edad y no me pesa el nombre de ella”.

Jorge se separó de Silvia en noviembre de 2011

Las fuertes declaraciones de Morena Rial sobre su madre Silvia D’Auro

En la charla telefónica con Karina Mazzocco y todo su equipo, More Rial lanzó dejando a todos callados: “Para mí Silvia está muerta hace mucho tiempo. No es alguien que pueda llegar a vivir en mi vida. Ya está”.

La conductora le dijo que eran frases fuertes pero la hija de Jorge Rial no coincidió: “Ah, pero ya no me afecta a mí. Por eso lo puedo decir bien. Mi tío sabe lo que pasé yo. Ella se ganó eso”, Luis Ventura es su tío del corazón.

Morena Rial subió a las redes un tierno video de Jorge y su nieto jugando

“Silvia se borró”, soltó Morena y los periodistas insistieron: “Para vos tu madre está muerta, ¿pensás que para ella ocurre lo mismo, que ella siente que vos no existís?”. Y tras unos segundos comentó: “Sinceramente, no me lo puse a pensar, pero yo creo que una persona que se olvidó de sus hijas por completo o que se decidió retirar, es una persona que no tiene corazón”.

“Y si volviera y te pidiera disculpas, ¿la perdonarías?”, preguntó Mazzocco y sin pensarlo mucho la joven madre de Francesco (3) exclamó: “No, no. Ya está, chicos. Ya pasó”.