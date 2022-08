Momi Giardina habló sobre la relación que tuvo con Martín Bossi y lo liquidó

El ciclo de Radio Gente tuvo como invitada a Romina “Momi” Giardina, y junto a Dalia Gutmann y Vale Giordano hablaron del humor, su carrera y la actriz recordó su relación de casi cuatro años con el comediante Martín Bossi.

La morocha, bailarina de Showmatch, donde el comediante formaba parte de los “elencos de humoristas”, liquidó a su ex al recordar el tiempo que pasaron juntos y calificarlos como “una mierda”.

Momi Giardina

“Nosotros jugábamos a imitar gente. A veces yo le decía “¿Me bancás, me enseñás?” El me enseñó a hacer el Chaqueño, que no me sale porque yo digo que soy como el marido de Adriana Aguirre tratando de imitar. No soy buena imitadora” arrancó Giardina ante sus entrevistadoras recordando su historia de amor con Bossi.

Cuando las conductoras le preguntaron “¿Qué onda esa pareja?” es muy probable que lo hayan hecho sin esperar la contundente respuesta que les dio “Momi”, quien sin vueltas ni titubeos contestó “una mierda, jajaja”. “No imagino a Martín Bossi en pareja”, fue la reflexión de una de la chicas, que volvió a recibir otro furibundo contraataque de Giardina: “¡Yo tampoco! Fueron casi 4 años eh....”.

Entre risas y en tono de comedia, Momi contó que se enteró por una revista que su pareja de aquel entonces, Bossi, estaba en otra relación. Ahí fue que las conductoras quisieron saber más y Giardina se explayó: “Casi cuatro años, un amor muy intenso. No entendes...momento de Showmatch, fue por la única persona que yo llegué a tomar antidepresivos, cuando me dejo”, dijo ante la sorpresa de todos.

Momi Giardina durísima con Martín Bossi.

Luego haciendo un chiste, Momi preguntó si estaban por sacar a Martín al aire, y recordó que en aquella época estaba muy enamorada.

Para aclarar aseguró: “Lo adoro, hoy me llevo bárbaro. Pero yo estaba haciendo teatro con Gasalla en el Maipo y estaba en el camarín leyendo Revista Pronto y veo `la nueva pareja de Martín Bossi, Fernanda Iglesias`. Martín mi pareja, ósea, mi novio y él en la plaza con la nena... y bueno sí, me dejaron por Fernanda Iglesias”, expresó ante los comentarios de las conductoras que estupefactas decían “¡No se hace eso!”.