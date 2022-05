Michael Bublé reveló el insólito pedido que le hace Luisana Lopilato en la cama: “Siempre es lo mismo”

Michael Bublé, de 46 años, bromeó este fin de semana, alegando que, si bien ama a su Luisana Lopilato, también le tiene “miedo”, ya que ella todas las noches le hace un insólito pedido.

“Es siempre lo mismo. Mi esposa voltea su cola hacia mí y me dice: ‘Mike, haceme masajes ahí”, comenzó y luego explicó el motivo en una entrevista con el diario británico The Sun.

Luisana Lopilato y Michael Bublé.

“Ella dice que así se deshace de la celulitis. Yo me quedo como... ‘¡No tienes celulitis!’”. De todas formas, el cantante no duda en cumplirle el deseo: “Así que todas las noches me siento a ver la televisión y la masajeo para que se duerma”.

Además de revelar la historia de los masajes, Bublé también señaló que su esposa controla la televisión en su hogar: “Amo mucho a mi esposa, pero también le tengo miedo”, reveló el hombre de 46 años. “Estoy tan aterrorizado que en realidad el domingo pasado vi con ella una película de Jennifer Lopez llamada Cásate conmigo y me dieron ganas de pegarme un golpe en la cara”, reveló.

Luisana Lopilato y Michael Bublé serán padres por cuarta vez. (Instagram)

Luego el artista contó que tenía permitido ver lo que él quería en la televisión hasta cierta hora de la tarde. “Solo puedo ver NFL Fantasy Football hasta las 4 pm”, aseguró.

Michael Bublé se emocionó al recordar la enfermedad que padeció su hijo Noah

Hace un mes, en dialogo con ‘El Hormiguero’, Michael Bublé se emocionó al recordar todo lo que tuvieron que pasar junto con su esposa Luisana Lopilato por la enfermedad de su hijo Noah. El nene que hoy tiene 8 años padeció de un cáncer y logró superarlo.

Luego de bailar junto a Pablo Motos, el conductor y de pasarla realmente bien, el español le recordó cómo estaba el cantante en la última ocasión que asistió al show. “La última vez que viniste al programa, tu hijo estaba malito y ahora han pasado las revisiones de los cinco años y está limpio” le dijo Pablo a Michael. Inmediatamente, el rostro de Bublé se llenó de emoción y le costaba hablar.

El cantante expresó: “La gente no sabe lo que significó su cariño para nosotros. Hoy estamos en un momento maravilloso de nuestras vidas”.

En 2018, la pareja pudo anunciar que la salud de su hijo mejoraba, luego de superar la enfermedad de cáncer. Al poco tiempo llegó Vida, la primera niña de la familia. Michael y Luisana tienen tres hijos: los dos varones Noah y Elías, y ahora, los artistas anunciaron que esperan a un nuevo bebé. Lopilato se encuentra en la dulce espera.